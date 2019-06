Zła wiadomość dla pacjentów. Od poniedziałku zdrożeje 650 leków!

Od poniedziałku zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Dla wielu chorych oznacza to przykrą niespodziankę. Podrożeje ponad 650 medykamentów. To ostatnie chwile, by zaopatrzyć się w niezbędne leki i nie zbankrutować.

Nowa lista oznacza co prawda niższe ceny ponad 360 leków, ale jednocześnie podrożeje ponad 650 innych specyfików. Lipcowe podwyżki najbardziej odczują chorzy na schizofrenię i padaczkę. Najwięcej, bo aż 44 zł, będzie trzeba dopłacić do Aribitu stosowanego w przypadku schizofrenii.

Dobra wiadomość jest taka, że na listę refundacyjną zostały wpisane 63 nowe leki, które od 1 lipca będą dostępne ze zniżką. Skorzystają na tym głównie pacjenci onkologiczni. Refundowane w końcu będą m.in. Darzalex i Kyprolis, co pozwoli onkologom skuteczniej walczyć ze szpiczakiem plazmocytowym. Ponadto stanieje lek Alecensa, który jest ratunkiem dla pacjentów z rakiem płuc, u których nie pomogły inne dostępne terapie.

Nie udało się natomiast wpisać na listę nowego leku – inhibitora kinazy – dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. – Ministerstwu Zdrowia zabrakło czasu, aby zakończyć negocjacje z jego producentem. Mam nadzieję, że lek pojawi się na kolejnej liście we wrześniu, bo pacjentki bardzo na niego czekają – wyjaśniła Krystyna Wechmann, szefowa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Pod spodem przedstawiamy wykaz niektórych leków, które podrożeją od 1 lipca.

Aribit (schizofrenia) – Teraz jest: 11,95 zł Będzie: 56,16 zł

Accofil (neutropenia) – Teraz jest: 3,20 zł Będzie: 37,33 zł

Eligard (rak prostaty) – Teraz jest: 83,49 zł Będzie: 116,10 zł

Grastofil (neutropenia) – Teraz jest: 159,12 zł Będzie: 190,31 zł

Aripilek (schozofrenia) – Teraz jest: 9,60 zł Będzie: 36,08 zł

Keppra (padaczka) – Teraz jest: 251,01 zł Będzie: 269,30 zł

Levetiracetam (padaczka) – Teraz jest: 37,59 zł Będzie: 55,88 zł

Diphereline SR (rak prostaty) – Teraz jest: 42,81 zł Będzie: 59,13 zł

Mepilex (opatrunek na rany) – Teraz jest: 15,91 zł Będzie: 28,15 zł

Symetra(padaczka) – Teraz jest: 12,14 zł Będzie: 20,87 zł

Źródło: se.pl