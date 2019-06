Ale awantura! W Anglii podczas meczu mistrzostw świata w krykiecie kibice rzucili się na siebie z pięściami. Pakistan vs Afganistan [VIDEO]

W Wielkiej Brytanii nie tylko na meczach piłki nożnej kibice tłuką się między sobą. Jak widzimy na nagraniach, także podczas odbywających się mistrzostwa świata w krykiecie może dojść do awantury. Podczas meczu Pakistan – Afganistan kibice obu drużyn doprowadzili do regularnej bitwy.

Mistrzostwa świata w krykiecie, które od 30 maja trwają w Wielkiej Brytanii. W angielskim Leeds rozgrywany jest w sobotę mecz Pakistan – Afganistan. Podczas spotkania doszło do poważnych awantury pomiędzy kibicami obu drużyn wpierw przed stadionem, potem w trakcie meczu na trybunach stadionu Headingly oraz do bójek dochodziło również po rozegranym meczu.

Pomiędzy fanami z Afganistanu i Pakistanu wybuchła prawdziwa walka. Jak informują lokalne media, kilku kibiców zostało wyniesionych z trybun przez ochronę imprezy. Wyrzuceni fani kontynuowali bójkę na zewnątrz stadionu.

Oto nagrania z bójek.

https://twitter.com/Saj_PakPassion/status/1145051985349160961

What the hell is going on outside #leads ? Fight between Afghani and Pakistani Fans.. #PAKvAFG #CWC19 pic.twitter.com/eqfIFS2z7u

So some of the #Afghanis once again attacked Pakistani Fans after loosing it in ground. This time inside #Headingley #BritishPolice must identify and arrest these men. #PAKvAFG #CWC19 pic.twitter.com/98xDEoqswt

— Sultan Shah (@SultanShah1) 29 czerwca 2019