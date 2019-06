Ale jaja! Prowadząca „Pytanie na śniadanie” w TVP, Marzena Rogalska, dowiedziała się z tabloidów, że… ma siostrę

View this post on Instagram

Od wczoraj dowiaduję się, że mam nową siostrę, nieznane mi portale rozpisują się, że jest nią malarka, Agata Rogalska-Topa. Znam Agatę od dawna, przyjaźnimy się i nawet próbowałyśmy szukać wspólnych przodków, ale…NO NIE ZNALAZŁYŚMY! Kurtyna. #fakenews #sezonogórkowy