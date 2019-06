Amerykański niszczyciel wpłynął na Morze Czarne. Wielkie manewry pod nosem Putina [VIDEO]

Amerykański niszczyciel rakietowy USS Carney (DDG 64) wpłynął na Morze Czarne i zmierza do Odessy. W poniedziałek rozpoczną się na Ukrainie ćwiczenia Sea Breeze 2019.

Niszczyciel rakietowy klasy Arleigh Burke, USS Carney (DDG 64), minął wczoraj Cieśninę Bosfor. Dzień wcześniej dokonał tego szybki katamaran transportowy typu Spearhead, USNS Yuma (T-EPF 8), dla którego jest to pierwsza wizyta na tym akwenie. Oba okręty skierowały się do portu w Odessie na Ukrainie.

To piąta wizyta amerykańskiego niszczyciela na Morzu Czarnym w tym roku. Ostatnia miała miejsce w kwietniu kiedy USS Ross (DDG 71) wziął udział w ćwiczeniach z okrętami marynarki wojennej Bułgarii i gruzińską Strażą Wybrzeża.

Amerykańskie okręty, a także inne amerykańskie jednostki wojskowe, wezmą udział w ćwiczeniach Sea Breeze 2019 na Ukrainie.

Ćwiczenia zgromadzą 3000 marynarzy i żołnierzy z 19 krajów, 32 okręty i 24 samoloty, które przybędą z Bułgarii, Kanady, Danii, Estonii, Francji, Gruzji, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Norwegii, Rumunii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA i Ukrainy. Obecni będą także żołnierze z Polski.

Ćwiczenia Sea Breeze 2019 rozpoczną się 1 lipca w Odessie.

Amerykański okręt przybył z bazy w Rota w Hiszpanii. Inny stacjonujący tam niszczyciel rakietowy, USS Ross (DDG 71), przebywa obecnie na Morzu Bałtyckim.

From 2018, #friends sail in formation in the #BlackSea during exercise #SeaBreeze. A lot has changed since then but one thing remains: a growing #friendship, continued cooperation… 3,000 troops from 19 nations are coming back together in 🇺🇦 #Ukraine for the 19th iteration! pic.twitter.com/WBotrADlrq

— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) 26 czerwca 2019