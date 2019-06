„Biologiczne dziewczęta” tracą sportowe stypendia przez transegenderystów! Młoda Amerykanka chce walczyć z niesprawiedliwością

Selina Soule jest młodą amerykańską zawodniczką, ktora od niedawna musi konkurować z „biologicznymi samcami” z powodu prawa Connecticut wymagającego, aby chłopcy, którzy identyfikują się jako dziewczynki, byli dopuszczani do zawodów sportowych dziewcząt.

Bardzo często kiedy chłopcy rywalizują w sportach dziewcząt, wygrywają, ponieważ mają naturalną przewagę. Jest to naukowo udowodnione, a teraz ukazuje to jeszcze praktyka przyznawania stypendiów w Connecticut – dziewczęce stypendia dostają chłopcy, którzy mają dużo lepsze wyniki.

To negatywnie wpływa na motywację „biologicznych dziewcząt”, które ciężko pracowały, aby konkurować na równych zasadach, tylko po to, by wziąć udział w konkursach, których nigdy nie wygrają, pomimo ich wysiłków.

Zagraża to również bezpieczeństwu dziewcząt w kontaktach sportowych, a także pozbawia zawodniczki prawa do uczciwej rywalizacji o miejsca na sportowych uczelniach i inne wyróżnienia.

Dlatego właśnie powstała inicjatywa #IStandWithSelina, polegająca na wsparciu zawodniczki w internecie, a także podpisaniu petycji wspierającej skargę Seliny Soule, która przesłana zostanie do Departamentu Edukacji w Urzędzie Praw Obywatelskich.

Źródło: Life Petitions