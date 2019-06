Dawid Kwiatkowski nie umie śpiewać, więc próbuje szokować. Opowiada o swoim pierwszym razie

W Polsce okazuje się, że nie mając talentu i nie potrafiąc śpiewać, dalej można być uważanym za muzycznego idola nastolatek. Teraz Dawid Kwiatkowski by podtrzymać zainteresowanie mediami opowiada o swoim pierwszym razie. „Była ode mnie trzy lata starsza, więc wiedziała, co i jak”.

Jak wiadomo Dawid Kwiatkowski to prawdziwe bożyszcze nastolatek. Celebryta zdając sobie z tego sprawę, co rusz podkręca temperaturę wokół swojej osoby.

Teraz użył najbardziej żałosnego chwytu – opowiedział jak pierwszy raz uprawiał seks.

Takie informacje to miód na uszy 13-15 latek.

Jak opowiada celebryta jego pierwsza partnerka była od niego starsza.

„Mam urodziny 1 stycznia, więc pewnego razu w Sylwestra dostałem taki prezent od mojej dziewczyny. Była ode mnie trzy lata starsza, więc wiedziała, co i jak” – zdradził w wywiadzie dla CKM-u.

Następnie by małolaty jeszcze bardziej się podnieciły, opowiada, że ogólnie ma słabość do nagości i w jego życiu jest ona stale obecna.

„Pierwsze co robię, jak wchodzę do domu, to rozbieram się do naga. Tak mi jest po prostu wygodnie” – wymyśla, albo mówi prawdę.

Cóż, jak się nie ma talentu to trzeba podkręcać zainteresowani swoją osobą w inny sposób…

Źródło: CKM