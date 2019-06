Edyta Górniak pod specjalną opieką. Wszystko po to, żeby problemy się nie powtórzyły

Edyta Górniak ma być jedną z największych gwiazd koncertu „Przebojowe Opole”. Niestety ostatnio ma nieciekawe problemy zdrowotne. Parę tygodni temu artystka zasłabła i mówiono nawet o podejrzeniu zawału serca. Teraz, by nie doszło do tragedii, diwa ma mieć zapewnioną prywatną karetkę na koncercie.

Jak podaje „Super Express” Edyta Górniak, mimo problemów ze zdrowiem, zdecydowała się wziąć udział w koncercie „Przebojowe Opole”. To jej kolejne podejście do śpiewania w Opolu w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wcześniej artystka przeżyła nagła niedyspozycję.

Podczas pierwszego dnia 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, w połowie czerwca, gwiazda zasłabła i trafiła do szpitala. Jedna wersja twierdzi, że stało się tak przez upały, inni twierdzą, że podejrzewano nawet zawał serca.

„Na próbie w amfiteatrze było 40 stopni Celsjusza. Po przyjeździe do hotelu Edyta źle się poczuła. Skarżyła się na ból w klatce piersiowej. Natychmiast została wezwana karetka z obsługi festiwalu, a potem druga, bo podejrzewano zawał” – mówił zaniepokojony menadżer gwiazdy.

Tym razem gwiazda w Opolu będzie „pod obserwacją” lekarzy. Edycie Górniak zapewniono prywatną karetkę w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

By artystka czuła się komfortowo, garderoba Górniak będzie klimatyzowana, a powietrze w niej nawilżane. Niedaleko „w pogotowiu” ma czekać karetka. Wszystko po to, by artystka, w razie problemów, otrzymała najlepszą pomoc w najkrótszym czasie.

