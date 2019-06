Izraelska policja zatrzymała palestyńskiego ministra spraw zagranicznych Fadiego al-Hadamiego. Zamieszki w Jerozolimie

MSZ Palestyny Al-Hadami został zatrzymany w niedzielę w swoim domu we Wschodniej Jerozolimie. Jego zatrzymanie wiąże się z pobytem w Jerozolimie chilijskiego prezydenta Sebastiána Piñery i ich wspólnej wizycie na esplanadzie meczetów we wschodniej części miasta.

Yes: "The Occupation Arrests The Minister"

"Israeli forces arrested Minister of Jerusalem Affairs Fadi al-Hidmi at dawn Sunday, after storming his house + seizing his cell phones in the East Jerusalem's Suwwanah area + took him to an unknown destination"https://t.co/K8IUeC5Xj5

— Marian Houk (@Marianhouk) June 30, 2019