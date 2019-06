Korwin-Mikke mówi jak jest. Faworyzowanie ludzi ze względu na wiek? To patologia!

Janusz Korwin-Mikke nie ustaje w swych działaniach i po raz kolejny przypomina, jak szkodliwy jest podatek dochodowy. Czy uda mu się wreszcie przekonać społeczeństwo o patologicznym systemie występującym w Polsce?

– To patologiczna sytuacja, gdy obywatel jest KARANY za to, że pracuje i osiąga dochód, a z drugiej strony wypłaca się zasiłki dla bezrobotnych i wydaje ogromne kwoty na programy socjalne – napisał Korwin-Mikke.

Polityk nie ma najmniejszych wątpliwości, że w Polsce istnieje patologiczny system podatkowy, a ekipa „dobrej zmiany” zamiast ten system upraszczać, wprowadza co rusz większe zamieszanie.

– Rząd PiS zwalnia z PIT tylko osoby do 26. roku życia… przecież to nic innego jak dalsze mieszanie w patologicznym systemie podatkowym i rozwijanie go! Dlaczego 26-letnia osoba będzie zwolniona z podatku, a 27-letnia już nie, tylko dlatego, że jest rok starsza?! Faworyzowanie ludzi tylko ze względu na wiek jest po prostu nieuczciwe – przypomina Korwin-Mikke.

– Zamiast gruntownej reformy systemu podatkowego, rząd PiS woli pompować dziesiątki miliardów złotych w rozwijanie socjalizmu i łatanie niewydolnego systemu. Dlatego od lat proponuję jedyne uczciwe rozwiązanie – szkodliwy podatek PIT musi zostać całkowicie zlikwidowany dla WSZYSTKICH! – dodaje.

Korwin Mikke przypomina również że podatek dochodowy zwyczajnie zniechęca do ludzi do ciężkiej pracy, gdyż lwią częścią wypracowanego dochodu trzeba podzielić się z państwem.

– To zniechęca do pracy, a przecież bogactwo bierze się z pracy, a nie z zasiłków! Osobie, która „na rękę” zarabia 2500 zł, rząd zabiera z wypracowanych pieniędzy ponad 1700 zł w podatkach. Część z tej grabionej przez państwo kwoty to efekt działania podatku dochodowego.