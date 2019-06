LGBT już oficjalnie dobiera się do dzieci. W Poznaniu impreza zmiennopłciowców dla maluchów

„Głos Wielkopolski” informuje, iż w poznańskiej kawiarni odbyła się impreza „Drag queen czyta dzieciom”. Przebrany za kobietę, wulgarnie wymalowany facet czytał maluchom opowiastkę o „dziwnym chłopcu”.

Pedofilska impreza odbyła się w ramach miesiąca dumy homoseksualistów, lesbijek, zmiennopłciowców i kogo tam jeszcze. Przebrany za kobietę mężczyzna o pseudonimie Lola, z wulgarnym, wyzywającym makijażem czytał dzieciom książkę „Nietypowy Adaś” Toma Percivala o chłopcu, który zawsze czuł, że jest typowy, ale kiedyś urosły mu skrzydła i zaczął się ich wstydzić.

Lola wyjaśniał maluchom, że „Ta historia uczy nas akceptacji inności. Każdy z nas jest nietypowy i nie ma w tym nic złego.”

Co prawda nikt nigdy nie słyszał o tym, żeby komuś mogły wyrosnąć skrzydła, ale może wyrosnąć biust jak go Bogdanowi, który chce być Halinką lekarz przyprawi, ale nie szkodzi. Halince zaś lekarze mogą nawet przysztukować coś na kształt tego co Bogdan w spodniach ma.

Ze zdjęć opublikowanych w „Głosie Wielkopolskim” wynika, że wulgarny przebieraniec występował przed kilkuletnimi dziećmi. Najwyraźniej nie wszystkim spodobał się facet w peruce, spódnicy i wyzywającym makijażu przypominający wyglądem starą, zużytą prostytutkę. Gazeta przytacza rozmowę z jednym z maluchów.

„- Wygląda pani strasznie. Mogłaby pani grać główną rolę w horrorze – mówi Leon, nachylając się do Loli.

– Nie lubisz bajek, Leonie? – pyta Lola.

– Nie chciałem tutaj przychodzić, ale mama mnie zmusiła – odpowiada szczerze Leon”.