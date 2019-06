Przez ten skecz Szymon Majewski stracił program! Śmiał śmiać się z żydów! „Jedna pomarańcza. Jedna kamienica” [VIDEO]

Przez ten fragment programu „Szymon Majewski Show” popularny prezenter i komik stracił pracę. Popełni niewybaczalny w naszym ponoć niepodległym kraju błąd – śmiał zażartować z żydów. A zwłaszcza z roszczeń żydowskich względem polskich kamienic. „Jedna pomarańcza. Jedna kamienica”.

W 2011 roku program TVN -u „Szymon Majewski Show” miał zawsze pod koniec programu cykl skeczy parodiujących polityków i celebrytów „Rozmowy w Tłoku”.

Parodiowano tam co chwilę, Tuska, Kaczyńskiego czy Komorowskiego, ale jeden raz sparodiowano wtedy ambasadora Izraela Szewacha Weissa. W tym odcinku wyśmiewano żydowskiego roszczenia względem Polski i to był gwóźdź do trumny programu.

Ten program przypomniał redaktor naczelny „Najwyższego Czasu” Tomasz Sommer.

„Oto myślozbrodnia w czystej postaci. Przepraszam, kabaretomyślozbrodnia. Podawajcie, kopiujcie bo google i red. Sakiewicz walczą. I pomyśleć, że to było w TVN!”

Oto myślozbrodnia w czystej postaci. Przepraszam, kabaretomyślozbrodnia. Podawajcie, kopiujcie bo google i red. Sakiewicz walczą. I pomyśleć, że to było w TVN!

Parodia : "Szewach Weiss – pomarańcze za kamienice."

Film notorycznie usuwany z internetu. pic.twitter.com/XoVs5leuxU — Mr. Iron (@maniomanio3339) June 30, 2019

„Premier Netanjahu przyciśnięty pod ścianę płaczu przez Donalda Tuska zgodził się na wymianę handlową pomiędzy naszymi krajami. I tak, proszę pana, my wyślemy do was zdrowe, soczyste, pyszne pomarańcze z Hajfy. A wy nam dacie stare zrujnowane kamienice ” -mówił aktor parodiujący byłego ambasadora Izraela w Polsce Szewacha Weissa.

Po tym programie show Szymona Majewskiego przestał być emitowany, a TVN do satyry powróciło dopiero teraz w 2018 roku prezentując „Pożar w Burdelu”. Jak widać w Polsce można żartować ze wszystkiego poza żydami.

