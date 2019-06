Rekordowe upały w Europie!. Dla niektórych zakończyło się to śmiercią

Ostatni tydzień we Francji to 4 przypadki śmierci z powodu upałów. Do tego notuje się jeden przypadek utonięcia dziennie. Upały przekraczały tu 40° C i zanotowano rekord ciepła ponad 45° na południu.

Kraj jest jednak lepiej przygotowany na takie wydarzenia, niż w roku 2003, kiedy to upały doprowadziły do śmierci 15 000 osób, zwłaszcza samotnych seniorów. Nie zadziałały wówczas służby, co przy bardzo rozluźnionych relacjach międzypokoleniowych rodzin doprowadziło do prawdziwej tragedii.

#Météo #France #Canicule C'est un épisode d'une intensité, d'une précocité et d'une durée exceptionnelle qui s'apprête à frapper la France. Il est probable que l'épisode ne se termine que 01-07. La canicule semble être la plus importante depuis les canicules de 2003-2006. pic.twitter.com/GNUhdU3oFQ — Stéven Tual (@StevenTual_off) June 21, 2019

Fala upałów panuje w całej Europie. Temperatury ponad 40° odnotowywano także Hiszpanii. W tym kraju w ub. tygodniu odnotowano dwie ofiary śmiertelne. Przedłuża się sjesta, a ulice niektórych miast, jak Saragossa wyglądają w południe wręcz na wymarłe. Do tego plaga pożarów.

Boire, mouiller son corps, rester au frais… Alors que la France s'apprête à vivre un lourd épisode de canicule à partir de demain, des gestes de prévention élémentaires s'imposent, particulièrement pour les plus fragiles

➡️https://t.co/L4Ng4oW1Dj #AFP

Par @polriKr pic.twitter.com/gwGCC4NGN8 — Agence France-Presse (@afpfr) June 23, 2019

We Włoszech oficjalnie odnotowano trzy zgony wywołane bezpośrednio upałami. Podobnie jak inne kraje Europy, Italia „przeprosiła” się z klimatyzatorami. W kraju odnotowano nawet przerwy w dostawach prądu spowodowane jego nadmiernym zużyciem. Pomocne bywają liczne fontanny.

W Londynie temperatury wynosiły „tylko” po 30 stopni, ale to wystarczyło, by mieszkańcy tłumnie szukali cienia w stołecznych parkach. Anglicy byli jednak narażeni na początku tygodnia na gwałtowne burze.

En s'intéressant à une échelle plus large, la #France n'est pas le seul pays à subir de très fortes chaleurs. L'#Allemagne, la #Pologne, la #Suisse, une partie de l'#Espagne, etc … sont également concernés par des températures qui peuvent grimper à plus de 35° C. pic.twitter.com/v1QIE5QBAt — Météo Suivi Alsace (@msa6768) June 26, 2019

W Holandii trochę ochłody można znaleźć na plażach, ale też w pobliżu kanałów. Normalne temperatury tego okresu to średnia 25°, teraz było około 30° C. W sąsiedniej Belgii średnich rekordów tygodniowej temperatury nie było. Średnia ostatniego tygodnia to 32,6° C. W ub. roku było nawet… 35,4.

Niemcy mają rekord ciepła w wysokości 40,3 ° C z lipca 2015 r., który padł wówczas w Bawarii. Teraz do tego rekordu się zbliżyły. W Berlinie było 37°. Media obawiają się skutków dla rolnictwa kraju.