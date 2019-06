Religijność świata arabskiego będzie się zmniejszać! Tak twierdzi BBC

Według BBC, praktyki religijnych muzułmanów w krajach arabskich w latach 2018/19 się zmniejsza, zwłaszcza w Maghrebie. 46% młodych Tunezyjczyków stwierdziło nawet, że jest areligijna.

Badania postaw społecznych w tych krajach dokonało BBC Arabic. Wyniki wskazują, że Afryka Północna doświadczyła gwałtownego spadku praktyk religijnych. Badaniem objęto 11 krajów, a największa laicyzacja życia ma obejmować Maroko, Tunezję, Libię i Algierię.

W Tunezji 31% respondentów określiło się jako osoby niereligijne. W przedziale wieku od 18 do 29 lat odsetek ten wzrasta do 46%. W podobnym badaniu z roku 2013 tylko 16% Tunezyjczyków określało się w ten sposób.

Także ogarnięta wojną domową Libia doświadcza gwałtownego spadku religijności. Liczba osób, które identyfikują się jako osoby „niereligijne” to 25% (w 2014 r. było to 11%). Wśró młodych nie praktykuje 36%.

Spośród innych badanych krajów, takich jak Liban, Egipt, Jemen, Sudan, Jordania, Irak i terytoria palestyńskie, od 2013 r. wzrost liczby praktykujących odnotowano tylko w Jemenie.

W badaniach wzięło udział 25 000 osób z całego regionu państw arabskich. Ankieta zawierała m.in. pytania o politykę, stosunek do kobiet, czy seksualność. Przy okazji okazało się, że odsetek Arabów akceptujących homoseksualizm najwyższy jest w Algierii (26%). Toleruje go jeszcze 21% Marokańczyków, 17% Sudańczyków, 7% Tunezyjczyków i zaledwie 6% Libańczyków.

W regionie spada też zaufanie do przywódców religijnych. Największy odnotowano w Iraku, gdzie zaufanie do przywódców religijnych spadło do 12 procent, w porównaniu z 42 procentami w latach 2012-2013. W Sudanie takie zaufanie spadło z 49% w latach 2012–2013 do 24% obecnie. W Palestynie z 48% do 22%. I znowu tylko w Jemenie odnotowano wzrost zaufania do imamów, z 36% do 38%.

Pytano także o chęć emigracji. Według tego badania liczba osób w każdym wieku, które chcą wyemigrować z krajów objętych badaniem wzrosła z 25% do 33%. Wśród osób w wieku 18-29 lat ponad połowa (52%) chciałaby wyjechać. Pocieszające, że mniej atrakcyjnym kierunkiem stała się jednak Europa.

Źródło: Middle East Eye