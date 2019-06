Sposób na upały czy zgorszenie? Naturyści urządzili sobie „goły piknik”

W lasku Vincennes w Paryżu urządzono wielki piknik nudystów. Był kurs jogi dla nagusów, podobne ćwiczenia fitness i nudystyczny piknik. Impreza gratis, ale pod warunkiem pozbycia się ubrań…

Imprezę nazwano Paryskim Dniem Naturyzmu 2019 (JPNat). Wg organizatorów jest to największa publiczna impreza naturystyczna we Francji. Udział w imprezie zadeklarowało ponad 1000 nudystów.

„Obszar naturystów” w Vincennes ma wymiary boiska do piłki nożnej. Po raz pierwszy taki „zlot” golasów urządzono tu w 2018 roku i wzięło w nim udział 970 „anty-tekstylnych”. Na wydzielonym obszarze, zabezpieczonym przed wzrokiem innych użytkowników parku, można się opalać nago od kwietnia do 13 października, w godzinach od 8 do 21.30.

Wokół wydzielonego terenu znajdują się tabliczki z ostrzeżeniem: „Wchodzisz w przestrzeń, w której uprawia się naturyzm”. Jednak przejście zwykłych „tekstylnych” spacerowiczów przez ten teren nie jest zakazane. Dni naturyzmu budzą jednak mieszane uczucia…