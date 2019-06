Starcia Antify i Proud Boys w Portland. Konserwatywny dziennikarz brutalnie pobity. Antifiarze rzucili się we trzech na jednego [VIDEO]

Co najmniej trzy osoby zostały aresztowane, a kilkanaście jest rannych po tym, jak członkowie skrajnie lewicowej grupy Antifa zaatakowali prawicową grupę Proud Boys w amerykańskim Portland w stanie Oregon.

Jednym z poszkodowanych jest Andy Ngo, konserwatywny pisarz i dziennikarz, który na co dzień wytyka brednie i hipokryzję lewackiej Antifie.

– Zostałem zaatakowany przez Antifę. Krwawię. Ukradli mój sprzęt fotograficzny. Na miejscu nie ma policji. Czekam na karetkę. Jeśli macie dowody ataku, pomóżcie – napisał krótko przed 13 miejscowego czasu Ngo.

Attacked by antifa. Bleeding. They stole my camera equipment. No police until after. waiting for ambulance . If you have evidence Of attack please help

