Strzyże i czesze największe polskie gwiazdy! Reklamuje się czarnym męskim członkiem na czole [FOTO]

Reklama jest dźwignią handlu choć niektórzy mają specyficzny pomysł na to, co może być dobrym chwytem marketingowym. Bartek Janusz to fryzjer u którego czeszą i strzygą się największe polskie gwiazdy. Co ktoś taki może nosić na głowie? Na przykład czarnego męskiego członka.

Wizytą u niego chwaliły się Karolina Pisarek, Natalia Siwiec, Grażyna Wolszczak. Na urodzinach jego salonu były Margaret, Monika Zamachowska, Marzena Rogalska i wiele innych.

Musi to oznaczać, że Bartek Janusz jest bardzo uzdolnionym fryzjerem. Mając taką klientelę raczej nie musi specjalnie dbać o reklamowanie się.

Na jego stronie jest jednak umieszczona „ciekawa” grafika marketingowa. Widać na niej zarys postaci z… męskim członkiem wyrastającym z głowy.

Pod grafiką jest napis „Masz ***** fryzurę? Oddaj się w ręce specjalisty!”. Żart na poziomie polskich kabaretów, ale najwyraźniej działa!

Źródło: bartekjanusz.pl