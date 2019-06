Timmermans bez szans? Czechy, jako kolejny kraj odrzucają tę kandydaturę na stanowisko szefa Komisji Europejskiej

Frans Timmermans nie jest właściwą osobą, by jednoczyć Europę – powiedział przed szczytem UE w Brukseli premier Czech Andrej Babisz, sygnalizując swój sprzeciw wobec tej kandydatury do objęcia stanowiska szefa Komisji Europejskiej. Czechy to kolejny kraj, który odrzuca jego kandydaturę.

– Od początku Grupa Wyszehradzka wskazywała, że jest przeciw wyborowi kandydata wiodącego. Obawiam się, że ta osoba nie jest właściwa, aby jednoczyć Europę. W przeszłości nie był zbyt pozytywny wobec naszego regionu. Potrzebujemy geograficznej równowagi – powiedział dziennikarzom premier Czech.

Wcześniej już wicepremier Włoch, szef MSW Matteo Salvini oświadczył, że rząd w Rzymie nie poprze kandydatury obecnego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa na szefa tej unijnej instytucji.

W wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej SkyTg24 Salvini odniósł się do medialnych spekulacji o tym, że Timmermans jest poważnym kandydatem na następcę Jean- Claude’a Junckera.

– Słyszę nazwisko holenderskiego socjalisty, pana Timmermansa, jako kandydata na szefa Komisji Europejskiej. Wydaje mi się, że nowa Europa powinna narodzić się w imię pracy, a nie prekariatu i polityki zaciskania pasa – powiedział włoski wicepremier.

– Człowieka lewicy jako przewodniczącego Komisji Europejskiej my na pewno nie poprzemy – dodał polityk prawicowej Ligi.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji unijnych, kandydatura Timmermansa jest testowana w niedzielę na szczycie UE w Brukseli pod kątem zdobycia wystarczającego poparcia państw członkowskich do objęcia stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej. Dla Polski i Węgier kandydatura Timmermansa jest nie do przyjęcia. Odrzucają go także Czesi i Włosi