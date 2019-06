Niesamowite! Wspólna zabawa wielorybów i delfinów uwieczniona na filmie [VIDEO]

Nie od dziś wiadomo, że wieloryby i delfiny należą do najbardziej inteligentnych ssaków. Niektórych ich zachowań naukowcy nie są w stanie wyjaśnić.

Nie tylko ludzie lubią bawić się w wodzie. Stworzenia dla których jest to naturalne środowisko robią to zapewne dużo częściej niż my.

Na filmie wykonanym z drona udało się uchwycić moment, w którym para wali szarych wydaje się bawić z parą delfinów.

Naukowcy nie wiedzą czemu miałyby służyć takie wspólne, międzygatunkowe zabawy, ale bez wątpienia jest to dowód na ponadprzeciętną inteligencję tych zwierząt.