Chaos i zamieszki w Hong Kongu. Demonstranci szturmowali parlament, doszło do bitwy z policją [VIDEO]

Hongkońska policja zaczęła w poniedziałek oczyszczanie okolic siedziby Rady Legislacyjnej (parlamentu) z okupujących ją demonstrantów, którzy wcześniej włamali się do środka i demolowali wnętrze budynku; funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego.

Policjanci z pałkami i tarczami przybyli w okolicę siedziby parlamentu niedługo przed północą czasu miejscowego (godz. 18 w Polsce) i utworzyli kordony, otaczając demonstrantów.

Demonstranci demolowali wnętrze budynku, niszczyli kamery monitoringu oraz portrety hongkońskich oficjeli. Na ścianach malowali hasła przeciwko umożliwieniu ekstradycji do Chin kontynentalnych oraz nawołujące do dymisji szefowej władz Hongkongu Carrie Lam i wyboru wszystkich posłów Rady Legislacyjnej w powszechnym głosowaniu. – Hongkong to nie Chiny – głosi jeden z napisów.

– Budynek Rady Legislacyjnej został brutalnie zaatakowany i wtargnięto do niego nielegalnie (…). Policja przeprowadzi niedługo oczyszczanie, używając odpowiedniej siły. Policja apeluje do niezwiązanych (z włamaniem) protestujących, by się oddalili – napisano wcześniej w komunikacie w mediach społecznościowych.

Rano ze względu na deszcz i niepokoje społeczne oficjalna uroczystość z okazji rocznicy przyłączenia Hongkongu do Chin 1 lipca odbyła się po raz pierwszy wewnątrz budynku centrum kongresowo-wystawienniczego. Flaga została wciągnięta na maszt jak zwykle na nabrzeżu, ale miejscy urzędnicy z szefową lokalnej administracji na czele obserwowali to na ekranach.

Przed uroczystością demonstranci starli się z policją, która użyła przeciwko nim gazu pieprzowego. Według komunikatu władz protestujący obrzucili funkcjonariuszy „przedmiotami z nieznanym płynem”, w wyniku czego 13 z nich trafiło do szpitala.

Jest to kolejny tydzień protestów przeciwko popieranemu przez Pekin projektowi nowelizacji prawa ekstradycyjnego, który umożliwiłby m.in. przekazywanie podejrzanych Chinom kontynentalnym. Wiele osób odbiera ten projekt jako kolejny przejaw zmniejszania autonomii Hongkongu oraz nasilenia ingerencji rządu centralnego w wewnętrzne sprawy regionu.

Władze zawiesiły prace nad projektem w efekcie największych demonstracji w Hongkongu od jego przyłączenia do Chin w 1997 roku. Według organizatorów w marszu przeciw ekstradycji do Chin kontynentalnych 16 czerwca wzięło udział prawie 2 mln osób, czyli mniej więcej co czwarty Hongkończyk.

Incredible images. Ht @fion_li.

Some eerily reminiscent of #StarWars #stormtroopers. Sadly, not a Hollywood film but the real thing as #China claims / claws #HongKong back for its empire. pic.twitter.com/qJh56Ht6oD #HongKongProtesters, May the Force be with you. #NoChinaExtradition — 🚶🏻Curtis S. Chin (@CurtisSChin) July 1, 2019

#AlertaADN | Cientos de manifestantes se enfrentaron con la policía en puertas del Parlamento de #HongKong, después de varios intentos lograron entrar a este recinto. Tu mundo #EnTiempoReal con @luigicantu | https://t.co/sxuOmdNV9M pic.twitter.com/ltfLglKIm1 — adn40 (@adn40) July 1, 2019

Police continue to fire tear gas to disperse the crowd in the heart of #HongKong pic.twitter.com/qy2pKFDfOP — Timmy Sung (@timmysung) July 1, 2019

Źródła: PAP/twitter.com/youtube.com