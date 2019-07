Czy Jan Kulczyk żyje w Egipcie?! Był widziany przez mnóstwo osób [LIST DO REDAKCJI]

Postać polskiego miliardera, zmarłego w 2015 Jana Kulczyka wciąż fascynuje Polaków. Powody tego są dość oczywiste. Po pierwsze za życia nie pokazywał publicznie swojego majątku m.in. jachtów, domów i zamków, a po drugie jego nagła, nieoczekiwana śmierć wzbudza wiele podejrzeń i spekulacji. W internecie roi się od spekulacji, że Kulczyk nadal żyje a jego śmierć została sfingowana.

W drugiej połowie czerwca br. redakcja Wolnosc24.pl otrzymała na skrzynkę mailową informacje i zdjęcia, które zdaniem nadawcy wiadomości świadczą o tym, że Jan Kulczyk żyje.

Polski miliarder zmarł pod koniec lipca 2015 roku w szpitalu Wiedniu po rutynowym zabiegu. Tymczasem nie ustają spekulacje, iż tak naprawdę śmierć była sfingowana. Wiele osób miało widywać przedsiębiorcę m.in na Cyprze.

Jan Kulczyk tuż przed śmiercią był szantażowany. W kwietniu 2015 roku miliarder był przesłuchiwany przez śledczych w sprawie szantażu, o którym była mowa na słynnych taśmach „Sowy”.

Jan Kulczyk zmarł w 2015 roku trzy miesiące po wspomnianym przesłuchaniu. To jedynie wzmaga spekulacje i znów pojawiają się pytania: czy Jan Kulczyk sfingował swoją śmierć i ukrywa się w egzotycznych krajach?

Do naszej redakcji napłynął list informujący o tym, że Jan Kulczyk miał być widziany w Egipcie w 2018 roku, a na potwierdzenie tego przesyła zdjęcia. Czy poniższe doniesienia i fotografie mogą sugerować, że znany Polski miliarder faktycznie żyje? Czy po prostu zmarły miliarder zaczyna osiągać w Polsce status Elvisa Presleya, który umarł już kilkadziesiąt lat temu, a mimo to wciąż pojawiają się informacje, że ktoś go rozpoznał?

Poniżej treść otrzymanego listu (pisownia oryginalna – red.):

1.PODAJE SIĘ ZA OBYWATELA NIEMIEC. MA NIEMIECKI PASZPORT NA INNE NAZWISKO.

2.SKAN JEGO NIEMIECKIEGO PASZPORTU NA NIEMIECKIE NAZWISKO, ZNAJDUJE SIĘ W RECEPCJI HOTELU Menaville Safaga-EGIPT.

3.SPRAWDŹCIE GDZIE BYŁ ZAKOTWICZONY-ZACUMOWANY,JEGO JACHT „PHOENIX 2” NA POCZĄTKU CZERWCA 2018.roku.

4.WIDZIAŁO GO ZE STO OSÓB, W TYM Z 10 POLAKÓW.

5.JEST TAM PRZYSTAŃ-PORT DLA LUKSUSOWYCH JACHTÓW.

6.PO OSTATNIEJ ROZMOWIE 5.CZERWCA ,”UMÓWILIŚMY SIĘ Z NIM NA SESJE ZDJĘCIOWĄ „, 6.CZERWCA ZNIKNĄŁ Z HOTELU. JEGO ZNAK SZCZEGÓLNY TO BRODAWKA NA ŚRODKU GŁOWY POMIĘDZY BRWIAMI-OCZAMI.!!!

7.MAMY TELEFONY DO KILKU ŚWIADKÓW…..Ps.W HOTELU MIESZKA POLSKA REZYDENTKA, ŻONA WŁAŚCICIELA HOTELU, KASIA…

8.”DZIECI KULCZYKA SFINGOWAŁY ŚMIERĆ I POGRZEB OJCA, DLACZEGO ????

9.”Było 96 ekshumacji bez zgody rodzin ,po Smoleńsku.To Dlaczego nie ma 97 Jana Kulczyka.?????????

10.”TRZY DNI Z NIM ROZMAWIAŁEM”….

Powyższy list oraz zdjęcia zostały przesłane do redakcji i opublikowane w niezmienionej formie. Informacje zawarte w liście nie odzwierciedlają stanowiska redakcji.