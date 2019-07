Już jutro całkowite zaćmienie Słońca. Oto co trzeba zrobić, by zobaczyć je na żywo [VIDEO]

Jutro dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca. Zła wiadomość jest taka, że aby je zobaczyć na żywo trzeba udać się do Argentyny, Chile albo żeglować na południowym Pacyfiku. W Polsce to rzadkie zjawisko astronomiczne nie będzie widoczne.

Cień Księżyca, który całkowicie przesłoni Słońce jako pierwszy będzie widoczny w Chile. Zaćmienie rozpocznie się o godzinie 20:38 czasu UTC.

Do zaćmienia Słońca dochodzi gdy Księżyc znajduje się dokładnie w linii między nim a Ziemią. Ponieważ orbita naszego satelity jest lekko pochylona zaćmienia nie są widoczne co miesiąc.

On Tuesday, a total solar eclipse will be visible in parts of South America! The Moon's orbit carries it around to the Sun-facing side of Earth every month — so why are solar eclipses relatively rare?

Here's how to watch the July 2 eclipse: https://t.co/vxuGVeEOQ0 pic.twitter.com/azACYk7O99

— NASA Goddard (@NASAGoddard) June 30, 2019