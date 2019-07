Katastrofa samolotu w USA. Zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie [VIDEO]

Mały dwusilnikowy samolot rozbił się podczas startu w okolicach Dallas w USA. Zginęło 10 osób, które znajdowały się na pokładzie.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że dwusilnikowy samolot Beechcraft BE-350 King Air uderzył w pusty hangar w niedzielę o godz. 9.11 rano czasu lokalnego na lotnisku Addison koło Dallas.

Samolot, który miał lecieć na Florydę krótko po starcie zboczył w lewo po czym przechylił się na bok i zawadził skrzydłem o hangar.

W wyniku zderzenia maszyna stanęła w płomieniach i uległa całkowitemu zniszczeniu. Nikomu z 8 pasażerów i 2 członków załogi znajdujących się na pokładzie nie udało się przeżyć katastrofy.

Przedstawiciele FAA i Krajowa Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) prowadzą badanie mające ustalić przyczynę wypadku.

Była to największa katastrofa lotnicza w Teksasie od 1991 roku kiedy w 14 osób zginęło w wypadku w pobliżu Eagle Lake.

