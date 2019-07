Kolejne wielkie osiągniecie postępu. Irlandzka szkoła funduje sobie wspólne ubikacje dla chłopców i dziewczynek

Władze irlandzkiej szkoły zdecydowały, iż chłopcy mogą nosić sukienki. Dla jeszcze równiejszej równości wprowadza też wspólne ubikacje dla dziewcząt i chłopców.

Władze szkoły St Brigid’s National School w Wicklow w Irlandii zdecydowały się poprzeć propozycje rady uczniów. Uczniowie najpierw chcieli, by do szkoły można było przychodzić w ubraniach „neutralnych płciowo”. Teraz ustanowiono, że chłopcy mogą nosić sukienki, czy spódnice.

Jak informuje DublinLive chłopcy, którym się wydaje, że są dziewczynkami będą mogli nosić damskie łaszki. W szkole zniknie też podział na ubikacje dla chłopców i dziewcząt. teraz będą mogli załatwiać swe potrzeby fizjologiczne razem.

Dyrektorka tej szkoły podstawowej Maire Costello, uważa, że dzięki temu uczniowie będą się lepiej czuli i ogólnie będzie bardziej miło. Według niej wiele dzieci już od wczesnych lat kwestionuje swą płeć i dlatego trzeba sprawić, by w szkole wszystkim „było miło”.

-Jeśli to oznacza, że dziewczynki będą nosić spodnie, a chłopcy spódnice to niech tak będzie – powiedziała w rozmowie z „The Irish Times”. – Najważniejsze jest, żeby dzieciom było wygodnie i by były zadowolone z tego jak się ubierają.

Pani dyrektor bardzo wychwala uczniowską radę, która chce wspólnych ubikacji dla dziewcząt i chłopców. Jak twierdzi zmiennopłciowe dzieci mają też pełne poparcie rodziców.