Macierewicz był łamaczem damskich serc, a teraz Vega robi z niego geja! Były minister pozywa reżysera do sądu [VIDEO]

Były łamacz damskich serc Antoni Macierewicz ma dość! Patryk Vega w swoim filmie „Polityka” pokazuje go jako skrytego geja. Ma on mieć w filmie reżysera „Pitbulla” burzliwy romans z Bartłomiejem Misiewiczem. Były minister MON nie popuści i sprawa trafi do sądu.

Jak poinformował „Fakt” w filmie Patryka Vegi o polskich politykach są sceny z aktorami, którzy przypominają Antoniego Macierewicza i Bartłomieja Misiewicza. Filmowi bohaterowie mają burzliwy romans, a reżyser tego nastawionego na kontrowersje dzieła dodaje, że ujawnione fragmenty to tylko gra wstępna do tego co będzie pokazane w filmie.

Przedstawianie Antoniego Macierewicz w bliskich kontaktach z Bartłomiejem Misiewiczem jako pary z słonościami homoseksualnymi to sprawka lewackich mediów i polityków totalnej opozycji. Oni nie rozumiejąc, jak wcześniej nikomu nie znamy Misiewicz, został drugą ręką ministra MON, sugerowali, że ta znajomość musi mieć drugie dno.

Politycy PO podśmiechiwali się z ich relacji i sugerowali, że Macierewicza łączy z młodszym Misiewiczem nie tylko męska przyjaźń. I teraz na fali tych plotek Patryk Vega robi sobie reklamę właśnie na domniemanym związku obu Panów.

Patryk Vega w krótkim wideo opublikowanym na Facebooku pokazał fragment materiału, w którym postaci najwyraźniej wzorowane na Antonim Macierewiczu i Bartłomieju Misiewiczu nie szczędzą sobie czułości.

Poznajecie tych dwóch Panów? Poznajecie tych dwóch Panów? Opublikowany przez Patryk Vega Czwartek, 27 czerwca 2019

Prawnik Macierewicza zamierza przyjrzeć się sprawie i rozważa oddanie sprawy do sądu.

„Nie widzieliśmy jeszcze nagrania, ale jeśli się okaże, że to narusza dobra osobiste mojego klienta, to rozważymy kroki prawne. Twórca ma prawo mieć własne wizje, ludzie mają dziwaczne pomysły.”

„Może też być tak, że ktoś tego reżysera próbuje zmanipulować, podając mu nieprawdziwe informacje. Poczekajmy na decyzję mojego klienta” – mówi portalowi wp.pl Andrzej Lew-Mirski.

Adwokat Bartłomieja Misiewicza oświadczył z kolei, że jego zdaniem „producent i reżyser filmu nie ucieknie od odpowiedzialności”, chociaż póki co Misiewicz nie wydawał w tej sprawie żadnych dyspozycji.

