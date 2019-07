Macierewicz jest homoseksualistą? Ostre słowa jego byłego podwładnego dają wiele do myślenia

Patryk Vega ujawnił kolejny fragment z już głośnej „Polityki”. Film ma mieć premierę dopiero we wrześniu, ale już wywołał niemałe emocje i najwyraźniej strach wśród ekipy rządzącej. Widzimy na nim homoseksualny wątek postaci parodiujących Antoniego Macierewicza i Bartłomieja Misiewicza. Teraz jednoznacznie wypowiedział się na ten temat były podwładny byłego szefa MON.

– Kochani, czy rozpoznajecie tych dwóch panów? – pyta na nagraniu Patryk Vega.

Widzimy wówczas kadry z „Polityki”, na których postać z siwizną na głowie w eleganckim garniturze – przy asyście umundurowanego wojska – wręcza medal młodemu brunetowi. – Gratuluję – mówi aktor, którego postać jest parodią byłego szefa MON. Odznaczany zapewne ma być Bartłomiejem Misiewiczem.

Potem jest jeszcze ostrzej. Filmowy minister trzyma za odkrytą nogę chłopaka i macając ją mówi, że ma „pięknie wyrzeźbioną łydkę”. Potem razem tańczą w romantycznym uścisku.

Na koniec sceny postać filmowego ministra obrony narodowej chwyta gwałtownie swojego asystenta jakby miał go namiętnie pocałować. W tym momencie ucięto prezentowany fragment.

Internet zaczął huczeć od plotek o możliwości homoseksualnego romansu między byłym szefem MON i jego ulubieńcem. Głos w tej sprawie postanowił zabrać były wiceszef MON Bartosz Kownacki. Jego słowa nie pozostawiają złudzeń.

– To obrzydliwe i prymitywne, co robi pan Patryk Vega. Ten człowiek mieni się reżyserem?! Skoro jest tak obiektywny to mam nadzieję, że pokaże w filmie jurnego Stefana czy polityków wciągających nosem. Moim mentorem był premier Jan Olszewski, który powtarzał, że małpa może zrobić wszystko, ale nie może obrazić. Bardzo dobrze znam pana ministra Antoniego Macierewicza. Ma żonę, córkę, to stuprocentowy facet. To wszystko to przejaw frustracji pana Vegi i jego kosmatych myśli – powiedział Kownacki.

