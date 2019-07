Nauczyciel wysyłał nagie zdjęcia i erotyczne wiadomości do swoich uczennic. Startował do sejmu z list PO

Skandal w jednej z sycowskich szkół. Nauczyciel miał wysyłać do swoich nieletnich uczennic nagie zdjęcia i wiadomości o wulgarnej i nieprzyzwoitej treści. Mężczyzna był radnym sejmiku województwa dolnośląskiego w latach 2010-2014, a w 2015 startował do sejmu z listy PO.

Mężczyzna oskarżony o te bezeceństwa był nauczycielem wychowania fizycznego, pracującym w zawodzie od 30 lat. Jego postępowanie dalekie jednak było od przestrzegania etyki nauczycielskiej, której można by było się spodziewać po pedagogu z tak długim stażem i politycznymi ambicjami.

Do nastoletnich uczennic pisał o swoich fantazjach erotycznych, w których rzeczone uczennice również występowały.

„Twe piersi przylegają ściśle do koszulki. Ale szaleństwo, niech je dotknę, a poczujesz mą gorącą dłoń. Dotknij je w moim imieniu” – tak nauczyciel pisał do jednej z uczennic, co ujawnia „Gazeta Sycowska”.

„Dochodzenie dotyczy prezentowania treści pornograficznych osobom, które sobie tego nie życzą. Przy czym na ten moment nie mamy informacji, żeby treści pornograficzne były prezentowane osobom, które sobie tego nie życzą. Drugi artykuł, który będzie rozważany, będzie dotyczył prezentowania treści pornograficznych nieletniej”– powiedziała zajmująca się sprawą prokurator w wywiadzie udzielonym „Gazecie Sycowskiej”.

„Potwierdzam, że sprawa dotyczy nauczyciela wychowania fizycznego. Pisały o tym media. Potwierdzam, że dziewczynki nie miały skończonych 18 lat. Do zdarzeń miało dojść na początku kwietnia” – powiedziała portalowi TVP INFO dyrektorka szkoły.

Póki co sprawa pozostaje w toku, a nauczyciel ma status oskarżonego.

Źródło: Gazeta Sycowska, TVP INFO