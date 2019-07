Odlot! Dla Bartoszewskiego z PSL Jezus jest za mało chrześcijański. „Dyskusja o IKEA obnaża kulturowy analfabetyzm” [VIDEO]

Po porażce PSL w uniowyborach pojawiły się stanowcze głosy przeciwko promowaniu haseł LGBT czy atakowaniu Kościoła. Władysław T. Bartoszewski chyba ma inne zdanie na ten temat. Jego zdaniem przywoływanie słów Jezusa z Ewangelii „jest mało chrześcijańskie”.

W „Faktach po Faktach” TVN Bartoszewski komentował skandal w związku z koncernem IKEA i zwolnienia przez niego pracownika z powodu wyrażenia swojej opinii opartą o wyznawaną przez niego religię. Przypominamy, że firma zwolniła pracownika za to, że ten w komentarzu do artykułu narzucającym totalitarną ideologię LGBT wyraził wobec tezy tekstu sprzeciw i zacytował Pismo Święte w temacie homoseksualizmu.

Komentarz Bartoszewskiego z PSL zwala z nóg.

– Nie można kogoś zwalniać z pracy za inne poglądy, bo to też nie jest cywilizowane. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że trzeba takim ludziom [homoseksualistom – red.] przywiązać kamień do szyi i wpuścić ich na głęboką wodę, to jest cytowanie Biblii w sposób mało chrześcijański – palnął Bartoszewski.

Dodał jeszcze, że „w Starym Testamencie są nieprawdopodobne okropieństwa”.

Nawet prowadzący rozmowę dziennikarz TVN zwrócił uwagę, że słowa o kamieniu młyńskim „to akurat Nowy Testament”. A my precyzujemy, że są to słowa wypowiedziane przez Jezusa.

– Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza – mówi Jezus w Ewangelii wg św. Mateusza w 6 wersecie 18 rozdziału (przekład wg Biblii Tysiąclecia).

– Polityk PSL mówi, że słowa Chrystusa z Ewangelii są mało chrześcijańskie. To co jest bardziej chrześcijańskie? Oświadczenia IKEA o LGBT i cała dyskusja robi się bardzo zabawna, bo obnażana kulturowy analfabetyzm – ocenia dziennikarz „Niedzieli” Artur Stelmasiak.

Swoją drogą jeśli takie wypowiedzi są planem PSL na „odzyskanie wiarygodności” w elektoracie wiejskim, to pozostaje nam życzyć powodzenia.

HIT! Polityk #PSL @nowePSL mówi, że słowa Chrystusa z Ewangelii są mało chrześcijańskie. To co jest bardziej chrześcijańskie? Oświadczenia #IKEA o #LGBT i cała dyskusja robi się bardzo zabawna, bo obnażana kulturowy analfabetyzm. @pikus_pol

Za: https://t.co/e2qhvE4LAT pic.twitter.com/8HyvtcmcgQ — Artur Stelmasiak (@ArturStelmasiak) June 30, 2019

Źródła: twitter.com/biblia-internetowa.pl