PILNE! Zamach bombowy w Afganistanie. Poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób [VIDEO]

Do zamachu bombowego doszło dziś w Kabulu w Afganistanie. W wyniku eksplozji rannych zostało kilkadziesiąt osób.

Prawdopodobnie eksplodował samochód wyładowany materiałami wybuchowymi prowadzony przez kierowcę-samobójcę (VBIED).

Do zamachu doszło w części Kabulu, w której zlokalizowana jest amerykańska ambasada.

Na razie nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu ale prawdopodobnie są to Talibowie lub członkowie ISIS.

A spokesman for the Ministry of Public Health Wahidullah Mayar said that dozens of wounded have been taken hospitals following a heavy explosion in #Kabul . Footage: Social Media #Afghanistan pic.twitter.com/5b3YjE6bXb

Ministries of Interior and Public Health have confirmed that over 60 wounded have been transferred to hospitals from today’s car bomb attack in Kabul’s PD16. The explosion was as heavy as it was heard and felt almost in the entire city. It is really a tragedy. #KABUL #Explosion pic.twitter.com/aYYVfmIh50

