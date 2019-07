Rusza polska edycja „Love Island” na Polsacie. Skandalizujące show jest hitem na Zachodzie [VIDEO]

Coraz częściej mówi się o potężnej konkurencji, którą szykuje Polsat wobec TVN. Przy „Love Island” program „Big Brother” to dziecinna zabawa.

Początkowo najnowsza edycja w TVN – wyemitowana po 18 latach przerwy – nie cieszyła się popularnością. Jednak ostatecznie „Big Brother” osiągnął dobre wyniki oglądalności. Pojawiły się spekulacje, że będzie tworzona kolejna edycja programu.

Jednak Polsat postanowił również spróbować swoich sił w reality show i przygotował petardę, która może odesłać TVN w niebyt w tej dziedzinie. Już teraz trwa casting do programu „Love Island”. Uczestnikami programu mają być wyłącznie atrakcyjni single – młodzi influencerzy, coache, blogerzy, modele i modelki.

– One piękne, młode, chcą się zakochać i przeżyć niezapomniany romans. Oni przystojni, odważni, ale jednak samotni. Wszyscy pragną tego samego i w programie Love Island Polska dostaną taką szansę (…) To będzie istny rollercoaster emocji – zapowiadają twórcy nowego programu „Love Island Polska”.

Premiera ma odbyć się jesienią. Produkcja będzie kręcona na Wyspach Kanaryjskich. Single mają być przez siedem tygodni zamknięci w willi z basenem oraz siłownią, bez dostępu do telefonów i Internetu. Ich głównym zadaniem będzie po prostu luksusowe życie i flirt. Na zwycięską parę czeka nagroda w wysokości 100 tys. zł.

„Love Island Polska” produkowana będzie przez firmę Vision, odpowiedzialnej m.in. za „Agenta” czy „Milionerów”.

Jednak na pewno nie będzie to program emitowany we wczesnych godzinach. Sprawdzając w sieci, jak wyglądały zagraniczne zadania stawiane przed uczestnikami, można wnioskować, że nieraz będzie dochodziło do co najmniej dwuznacznych sytuacji.

Jednym z przykładów jest zabawa „ssij i dmuchaj” (ang. suck and blow). Widzimy, jak uczestnicy przekazują sobie ustami karteczkę z zadaniem, co wygląda na pocałunek. Ale to nic w porównaniu z tym, co muszą zrobić potem.

Osoba, która otrzymała karteczkę, musi wykonać napisane na niej zadanie. Są to m.in. grupowe pocałunki czy klękanie kobiety przed mężczyzną w sposób bardzo jednoznaczny…