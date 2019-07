Świat na krawędzi wojny! Iran przekroczył ustalony limit zapasów uranu. Jaka będzie reakcja USA i Izraela?

Zapasy wzbogaconego uranu w Iranie przekroczyły limit zapasów uranu, ustalony w porozumieniu z 2015 roku w sprawie irańskiego programu nuklearnego (JCPOA) – poinformowała w poniedziałek irańska agencja Fars powołując się na anonimowe źródło.

Przedstawiciele irańskich władz zapowiadali ostatnio przekroczenie limitu zapasów uranu, który został ustalony na 300 kg, ponieważ – według Teheranu – po wycofaniu się USA z porozumienia nuklearnego JCPOA, które nastąpiło 8 maja 2018 ubiegłego roku, pozostali sygnatariusze nie chronią Iranu przed sankcjami, które przywrócił Waszyngton.

W maju Iran czterokrotnie zwiększył produkcję nisko wzbogaconego uranu (do do poziomu 3.67%) objętego limitem. Rzecznik Irańskiej Organizacji Energii Atomowej, Behrouz Kamalvand, twierdził wówczas, że wzbogacenie do poziomu 20% zajmie Iranowi zaledwie 4 dni.

Takie groźba jest mało prawdopodobna, gdyż Iran na mocy porozumienia zredukował liczbę wirówek niezbędnych w procesie wzbogacania z 20,000 do 5,060. Na dodatek są to wirówki starszych typów, a więc mniej wydajne.

Tym niemniej można się spodziewać, że w ciągu maksimum 6 miesięcy Iran mógłby osiągnąć ilość wysoko wzbogaconego uranu niezbędną do wyprodukowania głowicy jądrowej.

Zanim doszło do zawarcia porozumienia z Iranem szacowano, że Iran mógłby w krótkim czasie wyprodukować nawet 8-10 głowic nuklearnych.

Stany Zjednoczone i Izrael wielokrotnie zapowiadały, że nie dopuszczą do tego by Iran posiadał broń nuklearną.

Źródło: PAP/nczas