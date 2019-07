Szykuje się gwałtowna zmiana pogody w Polsce. Czeka NAS to co w zasypanym gradem Meksyku? Szokujące obrazki [VIDEO]

Aktualnie jest jeszcze upalnie, ale już dziś nastąpi zmiana pogody. Zwrotnikowe powietrze zalegające nad Polską zostanie wyparte przez dużo chłodniejsze masy powietrza. Można się spodziewać burz z intensywnymi opadami deszczu, a także gradem.

Jest to związane z chłodnym frontem atmosferycznym, za którym napływa powietrze polarno-morskie. Temperatury obniżą się o około 10 stopni Celsjusza. Pojawią się także opady.

Deszcz będzie pojawiał się najwcześniej w zachodniej części kraju, w szczególności w województwie lubuskim i Wielkopolsce. Te rejony doświadczały ostatnio wyjątkowo wysokich temperatur ocierających się o rekordy wszech czasów, a dodatkowo odczuwają skutki suszy, więc deszcz powinien być tam powitany z radością.

Dużo silniejsze zjawiska prognozowane są jednak na popołudnie. Burze mają być szczególnie silne na południu Polski, a zwłaszcza na Górnym Śląsku. W ich trakcie można się spodziewać porywów wiatru do 100 km/h i bardzo intensywnych opadów deszczu, a także gradu.

Pozostaje mieć nadzieję, że nie będą one tak silne jak w Meksyku, gdzie ostatnio zanotowano rekordowe opady gradu. Zalegał on na ulicach jak śnieg tworząc grube zaspy.

