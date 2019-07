Tragedia w Głobinie! Kobieta po dopalaczach wpadła w istną furię. Dokonała morderstwa na bliskiej osobie!

24-letnia kobieta nożem zamordowała swojego znajomego, teraz usłyszała zarzut zabójstwa. Podejrzewa się, że była pod środkami dopalaczy.

Jak podaje „Super Express” do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Głobino. Po spotkaniu w gronie znajomych 31-latek trafił do szpitala z ranami klatki piersiowej. Mimo usilnych prób reanimacji nie udało się go uratować.

Śledczy zatrzymali 24-letnią kobietę, która złożyła wyjaśnienia i załamana przyznała się do winy. Postawiono jej zarzut zabójstwa. Co więcej prokurator żąda dla morderczyni tymczasowego aresztu.

Niestety ze względu na dobro śledztwa i prawdopodobieństwo pojawienia się dopalaczy, prokuratura nie zdradza więcej szczegółów.

Źródło: Super Express