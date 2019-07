Wiemy jak wygląda serialowy „Wiedźmin”! Henry Cavill udostępnił oficjalne zdjęcie w pełnej charakteryzacji do serialu Netflix [FOTO]

Wszyscy ci, którzy jedynie po nieobrobionych zdjęciach z planu krytykowali wybór Henryka Cavilla na wiedźmina Geralta teraz mogą zacząć przepraszać. Wiemy już jak będzie prezentował się główny bohater netflixowego serialu.

Tytułowy „Wiedźmin” to postać stworzona przez polskiego pisarza fantasy, Andrzeja Sapkowskiego. Wiedźmini to pradawny cech zabójców potworów, którzy bronią ludzkość przed złem ale czynią to za opłatą.

W czasach w których działa wiedźmin Geralt zawód ten jest już na wymarciu, a sam Geralt jest jednym z ostatnich wiedźminów.

Seria książek osiągnęła całkiem spory sukces w Polsce i za granicą, a po powstaniu gry komputerowej „The Witcher” postać wiedźmina poznał i pokochał cały świat.

Serial amerykańskiego giganta

Jeszcze w tym roku premierę będzie miał serial na podstawie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego i jego „Sagi o Wiedźminie”.

Dotychczas gdy wyciekały jakieś materiały z planu to były one mocno krytykowane przez fanów, dlatego odpowiadający za produkcję Netflix pokazał światu jak naprawdę będzie wyglądał serialowy wiedźmin.

Nie jest źle!

