CBA prześwietla prawą rękę Morawieckiego. Dworczyk sam tego chciał

Centralne Biuro Antykorupcyjne analizuje oświadczenia majątkowe szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka – podało we wtorek nieoficjalnie radio RMF FM. Wniosek do CBA o ich zbadanie złożył sam Dworczyk, w reakcji na doniesienia portalu OKO.press.pl.

„Ta informacja nie jest dla mnie zaskoczeniem. W związku z wątpliwościami podnoszonymi przez niektóre media, na początku czerwca wystąpiłem do CBA z prośbą o analizę zaistniałej sytuacji” – powiedział we wtorek PAP Dworczyk, pytany o doniesienia RMF FM.

Portal OKO.press.pl napisał w ubiegłym tygodniu, że Dworczyk „w oświadczeniach majątkowych nie ujawnił dochodu ze sprzedaży willi pod Falenicą i udziałów, które miał w domu obok; do dziś mieszka w nim z żoną i dziećmi, choć formalnie właścicielką jest jego 80-letnia matka”.

Odnosząc się do tych doniesień szef KPRM napisał na Facebooku, że w związku z podnoszonymi w tekstach portalu wątpliwościami, na początku czerwca, złożył stosowny wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu weryfikacji opisanej sytuacji.

Dworczyk wyjaśnił też, że w 2007 r. wraz żoną i jej dwoma braćmi oraz grupą 12 innych osób nabyli od osób fizycznych cztery działki na obrzeżach Warszawy. Jak zaznaczył, w kolejnych latach w drodze scalania i podziału gruntów teren został przekształcony na osiem działek budowlanych, działki drogowe i części wspólne.

„Wspólnie z żoną na jednej z działek zbudowaliśmy dom. Budowę sfinansowaliśmy dzięki dwóm kredytom denominowanym we franku szwajcarskim. Niestety w niedługim czasie kurs szwajcarskiej waluty wzrósł o 100 proc., co spowodowało wzrost kosztów kredytu dla naszej rodziny. W kwietniu 2010 roku zakończyłem pracę w Kancelarii Prezydenta RP, śp. L. Kaczyńskiego. Te okoliczności sprawiły, że wraz z rodziną zostaliśmy zmuszeni do sprzedaży naszego domu. Środki ze sprzedaży domu została przeznaczone m.in. na spłatę jednego kredytu, części drugiego kredytu oraz na zapłatę podatku” – czytamy w oświadczeniu Dworczyka.

Jak tłumaczy w oświadczeniu, dzięki zgodzie pozostałych właścicieli mógł zamieszkać wraz z najbliższa rodziną „w części domu typu +bliźniak+”, którego właścicielem jest jego matka i który jest usytuowany „na innej działce, powstałej ze scalenia ww. części wspólnych, która miała być pierwotnie przeznaczona na plac zabaw”.

„W wyniku szeregu dokonywanych czynności prawnych w oświadczeniu majątkowym za rok 2012 nie uwzględniłem 2/800 udziału w działce objętej księgą wieczystą KW nr WA6M00446663/2 oraz 1/16 udziału we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr WA6M00316517/4, których właścicielem byłem do dnia 26 lutego 2013 roku” – napisał w oświadczeniu.

Wyraził wdzięczność swojej matce „i innym osobom, które w trudnym czasie pomogły jego rodzinie”. „Bez komentarza pozostawiam określenie domu, który sprzedałem jako +willa+, której byłem właścicielem do 2012 roku, gdyż w momencie sprzedaży była to nieruchomość niewykończona, której obecny wygląd nadali nowi właściciele” – napisał.

„Na zakończenie chciałbym podkreślić, że trudno oprzeć się wrażeniu, iż kolejny opublikowany tekst ma przede wszystkim na celu przedstawienie mojej osoby w skrajnie niekorzystnym świetle” – zakończył szef kancelarii premiera.

W maju portal OKO.press napisał, że Dworczyk miał w co najmniej 12 oświadczeniach majątkowych zataić, że posiada udziały w spółce, która zapewnia budynki i wyposażenie szkołom pod patronatem Opus Dei. Fałszywe deklaracje – jak twierdzi portal – Dworczyk składał jako radny, poseł i minister. Portal napisał, że po pytaniach dziennikarzy w tej sprawie, polityk miał złożyć w Sejmie korekty czterech oświadczeń.

„To jest sytuacja, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Mogę tylko powiedzieć – przepraszam. 0,18 proc. udziałów spółki non profit, organizacji pożytku publicznego, które posiadam, która prowadzi de facto szkołę, do której chodzą moje dzieci – o tym mówimy” – powiedział Dworczyk komentując te informacje.(PAP)