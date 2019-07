Jedna na trzy brytyjskie matki głoduje! Wszystko po to, aby nakarmić swoje dzieci

Young Women’s Trust przeprowadziło badanie, którego wyniki są wręcz zatrważające. Wynika z niego, że 28% matek w Wielkiej Brytanii odmawia sobie posiłku, aby móc nakarmić własne dzieci. Prawie połowa kobiet czyni to przynajmniej raz w tygodniu.

Pomimo iż Wielka Brytania uchodzi za bardzo zamożny kraj, wielu osobom naprawdę ciężko jest związać koniec z końcem. Widać to doskonale na grupie 520 matek w wieku od 18 do 30 lat, które odmawiają sobie posiłku, aby nakarmić swoje dzieci.

Z danych Young Women’s Trust wynika, iż 28% przebadanych kobiet jest niedożywiona. Jeszcze gorzej jest w grupie matek pobierających zasiłek Universal Credit – tutaj współczynnik ten wynosi 37%. Najgorzej mają natomiast matki w wieku do 25 lat. Pracują one bowiem w najsłabiej opłacanych zawodach, stąd też ich zarobki nierzadko nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb.

– Young Women’s Trust pokazał, że młode matki stoją w obliczu ogromnych wyzwań w codziennym życiu, gdy walczą o związanie końca z końcem. Szokująca ich liczba regularnie rezygnuje z posiłków, aby nakarmić swoje dzieci. Młode mamy mówią nam, że chcą pracować i chcą być niezależne finansowo, ale przeszkadzają im w tym bariery w pracy i niskie wynagrodzenia dla osób pracujących. Kobiety pobierające zasiłek Universal Credit mają się jeszcze gorzej – powiedział Joe Levenson z Young Women’s Trust.

– Politycy powinni wesprzeć młodych ludzi, którzy pragną uzyskać niezależność finansową poprzez zmianę prawa, tak by osoby poniżej 25 roku życia miały prawo do National Living Wage tak jak osoby starsze. Także system opieki społecznej Universal Credit powinien zostać ponownie przeanalizowany, ponieważ wyrządza on dużo szkody – dodał.

Źródło: polishexpress.co.uk