Kinga Duda wyjeżdża z Polski za pracą. Córka prezydenta zamieszka w USA?

Kinga Duda wybrała się ze swoimi rodzicami do USA, gdy Andrzej miał spotkać się z amerykańskim prezydentem. Możliwe, że wkrótce tam wróci i to na stałe.

Niedawno Andrzej Duda, prezydent III RP poleciał do Waszyngtonu, by spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wraz z nim zabrała się jego żona, Agata Kornhauser-Duda oraz córka Kinga Duda. 24-latka nie poleciała tam w czysto turystyczno-towarzyskich celach.

Kinga Duda niedawno ukończyła studia prawnicze z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma też bogate CV z doświadczeniem w znanych międzynarodowych kancelariach prawniczych. Zna tez świetnie język angielski potwierdzony certyfikatami.

Marzeniem córki prezydenta Dudy jest zrobienie międzynarodowej kariery prawniczej. Wiele wskazuje na to, że ma niemałe szanse na jego zrealizowanie.

Magazyn „Party” dowiedział się, że Kinga Duda chce pracować w USA. Za oceanem miałby szansę być anonimowa i nie borykać się z zarzutami o karierę dzięki koneksjom.

– Podczas kampanii prezydenckiej oboje deklarowali, że Polska potrzebuje wszechstronnie wykształconych ludzi i pani Kinga to założenie konsekwentnie realizuje. Zdolna i ambitna córka jest powodem do dumy każdego rodzica, więc taki krok tylko wzmocni ich wizerunek. Poza tym w USA będzie mogła pracować anonimowo na własne nazwisko, bez łatki „córki prezydenta” – powiedział „Party” dr Sergiusz Trzeciak, specjalista do spraw marketingu politycznego i komunikacji strategicznej.

