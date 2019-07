Kolejne bariery przełamane. Filipe Almeida – pacjent całkowicie uzależniony od dializ nerek rozpoczyna podróż po świecie

Pacjent z niewydolnością nerek podróżuje z rodziną po całym świecie. Hemodializy nie powstrzymają Filipe Almeidy przed realizacją jego marzeń. Chorobę nerek zdiagnozowano u niego kiedy był jeszcze dzieckiem, dziś musi być dializowany trzy razy w tygodniu. Filipe ma jednak drugą twarz: jest zdeterminowanym podróżnikiem. Z żoną Catariną i synem Guilhermem wyruszył w podróż dookoła świata.

Filipe jest prawdziwą inspiracją dla wszystkich pacjentów z przewlekłą chorobą nerek! W ciągu jednego roku, rodzina, którą już można śledzić na Instagramie jako @allaboardfamily oraz blogu – allaboardfamily.com, odwiedzi trzydzieści krajów, łącząc realizację planów z leczeniem. Chcą udowodnić, że nawet z chorobą można cieszyć się pełnią życia i realizować marzenia.

Filipe, Catarina i prawie dwuletni synek pary Guilherme odwiedzą liczne państwa na świecie. Ich pierwszym przystankiem po opuszczeniu Lizbony są Bahamy. Rodzina poleci również na Kubę, do Meksyku, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Izraela, Jordanii, RPA, Indonezji i na Tajwan, odwiedzi Tajlandię, Indie, Malediwy, Sri Lankę, Australię, Fidżi, Nową Zelandię oraz Brazylię, gdzie w marcu 2020 zakończy podróż.

Filipe co jakiś czas będzie przerywał podróż i przyjeżdżał do Portugalii na badania. Do Polski zawita w sierpniu: 5 i 7 sierpnia będzie w Krakowie, a 9 sierpnia w Warszawie. W Polsce będzie przechodził dializy zaplanowane w ośrodkach Diaverum.

Chorobę nerek zdiagnozowano u Filipe kiedy miał zaledwie 12 lat. Ponieważ choroba miała podłoże immunologiczno-genetyczne, przewidywano, że u Filipe będzie trwała również w wieku dorosłym. Zaledwie półtora toku temu, 10 dni przed tym, kiedy para dowiedziała się, że zostanie rodzicami, choroba nerek osiągnęła piąte stadium.

Na tym etapie choroby hemodializa lub inna terapia nerkozastępcza (np. dializa otrzewnowa lub przeszczep nerki) staje się niezbędna dla podtrzymania funkcji nerek i utrzymania pacjenta przy życiu. Zaakceptowanie nowej sytuacji nie było łatwe, jednak Filipe nie chciał zrezygnować ze swoich planów i z pomocą Catariny zdecydował się na podróż dookoła świata, czym chce udowodnić, że nic nie jest niemożliwe, nawet dla pacjenta w końcowym stadium choroby nerek.

Za logistyczne wsparcie przedsięwzięcia odpowiada firma Diaverum – globalny dostawca usług nefrologicznych ze szwedzkimi korzeniami, obecny również w Portugalii, którego pacjentem Filipe jest na co dzień.

– Determinacja Filipe może być inspiracją dla innych pacjentów dializowanych do podjęcia aktywnego, pełnego życia, niezdominowanego przez leczenie – mówi przedstawiciel Diaverum.