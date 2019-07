Korwin-Mikke powiedział kilka słów prawdy Kaczyńskim. „Robi to po mistrzowsku” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke w wieczornym wideoczacie nie oszczędził słów prawdy na temat polityki PiS polegającej na przekupywaniu wyborców ich własnymi pieniędzmi. Ocenił też, że „przekupstwo wyborcze”, które „w tej chwili robi PiS”, sprawdza się znakomicie.

Janusz Korwin-Mikke podkreślił, że – w przeciwieństwie do uniowyborów – nadchodzące wybory „są ważne”. – Mamy do czynienia z niesamowitą sytuacją, kiedy PiS co wybory, to przekupuje ludzi – zaczął prezes partii KORWiN i lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

– Teraz jeszcze przed samymi wyborami 1 października podobno wręczy aż trzy raty na raz 500+ za pierwsze dziecko. Więc jeszcze przekupi tych, co mają jedno dziecko. Więc wygląda na to, że przekupstwo działa znakomicie – ocenił Korwin-Mikke i zaapelował, by ci, co zagłosują na PiS „niech nie mówią, że walczą z korupcją”.

– Bo to jest właśnie klasyczna korupcja. Jak mówił już de Tocqueville, republika przetrwa tak długo, aż rządzący odkryją, że można przekupić ich własnymi pieniędzmi. I właśnie to robi w tej chwili PiS. I robi to po mistrzowsku – zaznaczył Korwin-Mikke.

– Ostrzegałem o tym już od 30 lat. Jarosław Kaczyński jest genialnym taktykiem. Wojny może nie wygra, strategiem nie jest, ale każdą bitwę potrafi wygrać. I właśnie to robi – przypomniał.