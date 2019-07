Kurdej-Szatan poprowadziła Przebojowe Opole 2019 w Polsacie. Internauci zachwyceni debiutem. „Nareszcie dobra zmiana”

Barbara Kurdej-Szatan zadebiutowała w Polsacie prowadząc koncert Przebojowe Opole 2019. Fani są zachwycenie i oceniają, że to „nareszcie dobra zmiana” oraz wyrażają nadzieję na związanie się aktorki ze stacją na dłużej.

Barbara Kurdej-Szatan do niedawna uchodziła za „ulubienice Kurskiego”. W TVP nie tylko grała w popularnym serialu „M jak miłość”, ale prowadziła wiele programów. Do niedawna prowadziła „Kocham Cię, Polsko”, „The Voice of Poland”, „The Voice Kids”, a ostatnio nowy taneczny format „Dance, Dance, Dance”.

Jednak dobra passa się skończyła. Nie zaproponowano jej prowadzenia kolejnych edycji programów, pozostawiając jej jedynie rolę w „M jak miłość”. Przynajmniej na razie.

Oficjalnym powodem było „ograniczenie jej roli”, ponieważ faktycznie występowała na antenie TVP bardzo często. Jednak odbierać aż trzy programy? Nieoficjalnie powody są polityczne. Aktorka nie kryła się ze swoimi poglądami np. popierając tzw. marsz równości.

Jednak Kurdej-Szatan nie schodzi z ekranów. Właśnie zadebiutowała na antenie Polsatu prowadząc koncert Przebojowe Opole 2019. Poradziła sobie rewelacyjnie, występując aż w czterech kreacjach!

Fani pod jej zdjęciem na Instagramie byli zachwyceni. – TVP niech żałuje, że ciebie straciło – pisze jeden z internautów. – Jest moc! Powodzenia Kochana! Nareszcie dobra zmiana – ocenił inny. – Widać zmiany na lepsze, bo dzisiejszego wieczoru wyglądasz Basiu przepięknie – czytamy.