Matki staną na froncie walki z zaśmiecaniem planety. Pierwszy kraj zakazał stosowania jednorazowych pieluch

Cywilizacja zamierza wykonać poważny krok wstecz. Z końcem roku w pierwszym kraju wejdzie w życie zakaz stosowania jednorazowych pieluch wydany w ramach walki z zaśmiecaniem planety plastikiem.

Republika Vanuatu jest pierwszym krajem, który zakaże stosowania jednorazowych pieluch ze względu na zawartość plastiku i innych szkodliwych dla środowiska substancji. Plany ogłoszono już w lutym tego roku, a w grudniu zakaz wejdzie w życie. Wszystko po to, by walczyć ze skażeniem naszej planety plastikiem.

Wyspiarski kraj zakazał już wcześniej stosowania jednorazowych plastikowych przedmiotów, tak jak na przykład sztućce, a przepisy to regulujące należą do najsurowszych na świecie.

Sprawa ponownie trafia na czołówki gazet i portali newsowych za sprawą zgromadzenia Wspólnoty Narodów, czyli organizacji zrzeszającej państwa uznające za władce brytyjskiego monarchę, które odbyło się w czerwcu w Londynie i gdzie wychwalano krok na jaki zdecydował się wyspiarski kraj.

Entuzjazmu rządzących nie podzielają oczywiście rodzice, którym przyjdzie się zmierzyć z naprawdę śmierdzącym problemem.

Pieluchy jednorazowe przyniosły cywilizacyjną zmianę światu. Dzięki niemu matki na całym świecie, bo to one najczęściej zmagały się z tym problemem, przestały tracić czas na pranie pieluch.

Na dodatek nikt nie bierze pod uwagę innych konsekwencji, takich jak choćby konieczność zużywania większej ilości wody, energii i środków piorących, które także nie pozostają obojętne dla środowiska.

Zakaz wykorzystywania pieluch jednorazowych oznacza, że cywilizacja ma wykonać krok wstecz, a z plastiku stworzono wroga ludzkości numer jeden.

Trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. W rzeczywistości to nie plastik stanowi problem tylko to, co się z nim dzieje w momencie gdy przestaje być potrzebny i staje się śmieciem. I to w tym obszarze powinna się toczyć dyskusja.

Zalety plastiku są oczywiste. Jest tani, łatwy w produkcji, lekki, wytrzymały, dający się łatwo formować w dowolne kształty. Z nich wynikają dalsze korzyści związane z transportem, składowaniem, czy tym jak korzystamy z rzeczy zawierających plastik na co dzień. Dodam, że plastik podlega recyclingowi.

Wiele pozornie naturalnych i obojętnych dla środowiska materiałów, jak choćby bawełna czy papier, jest dużo bardziej szkodliwa, uwzględniając takie czynniki jak niezbędna do ich produkcji energia, emisja CO2 czy zużycie wody.