Młodzież Wszechpolska zachęca do bojkotu IKEA. Stają pod sklepami sieci i informują klientów, jak koncern promuje homopropagandę

Młodzież Wszechpolska rozpoczęła bojkot sieci IKEA za to, że zwolniono pracownika sprzeciwiającego się totalitarnej ideologii LGBT oraz za zacytowanie Pisma Świętego. Aby zachęcić innych do wzięcia udziału w akcji, wszechpolacy prowadzą akcje informacyjne w pobliżu sklepów należących do sieci.

– Jesteś chrześcijaninem? Nie popierasz postulatów środowisk LGBT? Nie kupuj w IKEA!#BojkotujIKEA – zachęca Młodzież Wszechpolska.

– Pod większością sklepów IKEA w kraju, @MWszechpolska przeprowadza kampanię informacyjną dotyczącą ostatnich wydarzeń w korporacji. Należy zwiększać świadomość konsumencką klientów sklepu – informuje prezes MW Ziemowit Przebitkowski.

– IKEA nie dla chrześcijan? Zapamiętajmy to sobie! – dodaje.

Przypominamy, że IKEA nie jest jedynym koncernem, który forsuje ideologię totalitarnego ruchu LGBT w Polsce. Poniżej lista tylko tych firm, które wsparły finansowo tzw. paradę równości w Warszawie, która odbyła się 8 czerwca 2019 r.

Levi’s czyli Levi Strauss & Co. – amerykańskie przedsiębiorstwo odzieżowe znane z produkcji spodni dżinsowych oraz innych produktów odzieżowych, wśród których – oprócz produktów z dżinsu, takich jak kurtki czy torby – znajduje się też cała gama innej odzieży, włącznie z butami, kurtkami puchowymi oraz koszulkami.

JP Morgan czyli JP Morgan Chase & Co. – jeden z największych holdingów finansowych na świecie z aktywami wartymi 2,5 bln dolarów amerykańskich (2016), działający w ponad 50 krajach. Oskarżany i skazany wielokrotnie na wysokie kary za finansowe malwersacje na całym świecie.

MTV – Music Television – telewizja muzyczna należąca obecnie do MTV Networks, wchodzącej w skład Viacomu.

Procter&Gamble – globalna grupa kapitałowa wytwarzajaca dobra konsumpcyjne, głównie kosmetyki i środki higieny osobistej. Ich najbardziej znane marki handlowe to: Ace, Always, Ambi Pur, Ariel, Blend-a-med, Bonux, Braun, Dash, Discreet, Duracell, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Ivory, Lenor, Mr Proper, Naturella, Olay, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Tampax, Vicks, Vizir.

Microsoft – jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży informatycznej. Producent systemu operacyjnego Windows, pakietu biurowego Microsoft Office a także wielu gier np.: Age of Empires, Age of Mythology, Dungeon Siege, Halo Combat Evolved / Halo 2 / Halo 3 / Halo 4 / Halo Reach / Halo 5 / Halo: The Master Chief Edition, Flight Simulator / Microsoft Flight, Midtown Madness, Train Simulator, Rise of Nations, Minecraft, Forza Horizon / Forza Horizon 2 / Forza Horizon 3

Accenture – dawniej Andersen Consulting – jedno z największych na świecie przedsiębiorstw outsourcingowych i konsultingowych w dziedzinie zarządzania i technologii.

Coca Cola czyli The Coca-Cola Company – jeden z największych na świecie producentów, dystrybutorów i sprzedawców napojów bezalkoholowych. Wyprodukowali reklamę Spritea wspierającą homolobby. Ich produkty dostępne w Polsce: Coca-Cola – również w wersjach Coca-Cola Light, Cherry Coke oraz Coca-Cola Zero i Coca-Cola Lime, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, soki Cappy, herbata Fuze Tea, wody Kropla Beskidu i MultiVita, Powerade oraz Powerade Aqua Plus, energetyk Burn.

IBM czyli International Business Machines Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo, będące jednym z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie.

Google czyli Google LLC – amerykańskie przedsiębiorstwo z branży informatycznej. Jego flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, przegladarka Google Chrome, system operacyjny Android, poczta Gmail i wiele usług online m.in. Filmy Google czy Muzyka Google.

Unilever – na Paradzie Równości firma ukryła się pokazując jedynie markę lodów Ben&Jerry’s. Ich pozostałe produkty to: Amino – zupy i sosy instant, Algida – lody, Brooke Bond – herbaty, Delma (marka) – margaryna, Hellmann’s – majonez, ketchup, Kasia – margaryna, Knorr – sosy suche i mokre, zupy, posiłki typu instant, mrożona żywność, Lipton – herbaty, Saga – herbata, Slim Fast – produkty dietetyczne, Cif – mleczka, spraye i płyny do czyszczenia powierzchni, Coccolino – płyn do płukania tkanin, Domestos – płyny i kostki do WC, Omo – proszek do prania, Pollena 2000 – proszek do prania, Axe – dezodoranty męskie, żele pod prysznic, Clear – szampony przeciwłupieżowe dla kobiet i mężczyzn, Dove – szampony, odżywki, balsamy, kremy, żele pod prysznic, dezodoranty damskie i mydła, Lux – mydło, żele i szampony, Rexona – dezodoranty, mydła, Signal – pasta do zębów, Sunsilk – szampony, odżywki, lakiery i pianki do włosów, Timotei – szampony, odżywki, lakiery i pianki do włosów.

Goldman Sachs czyli Goldman Sachs Group, Inc. – jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, założony w 1869 roku oraz mający swoją siedzibę w Nowym Jorku. Przyznali się oficjalnie m.in. do spekulowania na polskim złotym, na czym zarobili krocie.

Aviva – brytyjska grupa ubezpieczeniowo-finansowa. W Polsce do roku 2009 znana jako Commercial Union, ale musieli zmienić markę, bo ludzie powszechnie uważali ich polisy za delikatnie mówiąc nieuczciwe.

Vogue – amerykański magazyn o modzie i stylu życia skierowany do kobiet

NatWest / RBS czyli National Westminster Bank Plc – brytyjski bank uniwersalny działający pod marką NatWest, będący częścią The Royal Bank of Scotland Group.

CitiBank – zaliczany jest do największych na świecie banków obsługujących klientów indywidualnych. Jest częścią dostawcy usług finansowych Citigroup.

Johnson&Johnson – amerykański międzynarodowy koncern farmaceutyczny i kosmetyczny. Ich marki dostepne w Polsce to m.in: Benecol, Clean & Clear, Healthy Woman, Imodium, Johnson’s Baby, Lactaid, Listerine, Neutrogena, Nicorette, Nizoral, O.B., Penaten, Sudafed, Visine, Zyrtec

BNP Paribas – w Polsce BNP Paribas Bank Polska SA, grupa kapitałowa, a zarazem bank francuski powstały w 2000 roku z połączenia banków Banque Nationale de Paris (BNP) i Paribas.

Discovery czyli Discovery Communications. W Polsce Discovery jest od 6 marca 2018 roku stacji telewizyjnych Grupy TVN tj. TVN, TVN7, TTV, TVN24, TVN24 BiS, TVN Style, TVN Turbo, iTVN, iTVN Extra, NTL Radomsko, Travel Chanel, HGTV, Food Network. Ponadto na całym świecie nadaje m.in. Discovery Channel, Animal Planet, TLC (The Learning Channel), Discovery Travel & Living, Discovery Kids, Science Channel.

Gazeta Wyborcza czyli spółka Agora – tej antypolskiej kolumny nie trzeba przedstawiać. Agora jest właścicielem m.in.: „Gazety Wyborczej” oraz tygodników tematycznych: „Duży Format”, „Ale Historia”, „Mój biznes. Ludzie, praca, innowacje”, „Wyborcza TV”, „Tylko Zdrowie”, „Co Jest Grane 24” oraz ”Wysokie Obcasy”; ogólnopolskich magazynów i czasopism (Avanti, Logo, Kuchnia, Opiekun, Wysokie Obcasy Extra) oraz dwumiesięcznika „Książki. Magazyn do czytania” oraz „Wysokie Obcasy. Praca”; sieci kin Helios, rozgłośni radiowych Jak tok FM, Rock Radio, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, ogólnopolskiej agencji outdoorowej AMS, portalu Gazeta.pl, spółki GoldenLine – spółka prowadząca jeden z największych serwisów rekrutacyjnych w Polsce, spółki Domiporta – prowadzący portal z nieruchomościami domiporta.pl, portalu muzycznego tuba.pl oraz radia internetowego tuba.fm, księgarni internetowej Publio.pl oraz kulturalnysklep.pl, sieci lokali gastronomicznych Papa Diego oraz Van Dog, 40% udziałów spółki Eurozet Sp. z o.o. – nadawcy stacji radiowych: Radio Zet, Chillizet, Antyradio, Meloradio i Radio Plus.

Jesteś chrześcijaninem? Nie popierasz postulatów środowisk LGBT? Nie kupuj w IKEA!#BojkotujIKEA pic.twitter.com/ZKEA5eBdDf — Młodzież Wszechpolska (@MWszechpolska) July 1, 2019

Pod większością sklepów IKEA w kraju, @MWszechpolska przeprowadza kampanię informacyjną dotyczącą ostatnich wydarzeń w korporacji.

Należy zwiększać świadomość konsumencką klientów sklepu :) IKEA nie dla chrześcijan? Zapamiętajmy to sobie! pic.twitter.com/tZjPoZ7loB — Ziemowit Przebitkowski (@przebitkowski) June 30, 2019

Źródła: twitter.com/nczas.com