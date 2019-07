Pogodowy kataklizm nad Europą! Z nieba leciały ogromne lodowe kule [VIDEO]

Po fali rekordowych upałów nad Europą pojawiły się gwałtowne burze. Z nieba leciał grad wielkości kurzych jaj.

Zetknięcie niezwykle gorących mas powietrza znad Afryki oraz chłodnego i wilgotnego powietrza znad Atlantyku doprowadziło do niezwykle gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

W wielu krajach Europy pojawiły się burze, a wraz z nim opady gradu. Wielkość spadających z nieba lodowych kul powoduje, że mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i niszczyć budynki czy samochody.

Hailstorm in Pianezza (TO), NW Italy yesterday afternoon, July 1st. Report: Ale Ale / Centro Meteo Piemonte CMP pic.twitter.com/0Sdb1itgxj

WOW!!!! Severe #hailstorm this evening 1st of July in #Lappeenranta , Finland! Video by 📸 Heta82 IG #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/53q7mX0LrG

Severe hailstorm damage in Mercenasco (TO), NW Italy yesterday, July 1st. Report: Federico La Rosa / Centro Meteo Piemonte CMP pic.twitter.com/tlqcdm36pD

Large hail, damage and the parent supercell over Aydat/Theix, France yesterday, July 1st. Impressively structured storm, with a textbook wall cloud and inflow tail! Report: @Météovergne pic.twitter.com/LDv3SJO47x

