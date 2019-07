Sensacja! 15-letnia dziewczyna Cori Gauff wyeliminowała tenisowego terminatora Venus Williams w Wimbledonie

Łzy szczęścia popłynęły zaś po policzkach Cori Gauff, która pokonała starszą o 24 słynną rodaczkę Venus Williams 6:4, 6:4.

Cori to największy talent w światowym tenisie. Gauff jako 13-latka doszła do juniorskiego finału US Open, w turnieju gdzie grały dziewczyny mające po 17 lat lub prawie po 18 lat.

Gauff jako 14-latka wygrała w zeszłym roku juniorski French Open w którym nasza Iga Świątek doszła do półfinału. W zeszłym roku wygrała także debla w juniorskim US Open.

Te sukcesy zawodniczki będące młodsza o o ca. 4 lata od rywalek, co w wieku juniorskim jest kosmiczną różnicą, świadczy o niemal galaktycznym talencie młodziutkiej Amerykanki.

„Poprzednio płakałam podczas filmu +Avengers: koniec gry+, gdy umierał Ironman, bo bardzo lubię tę postać” – przyznała Amerykanka, najmłodsza tenisistka w liczonej od 1968 roku Open Erze, która przeszła eliminacje Wimbledonu. Wystąpiła w nich dzięki tzw. dzikiej karcie.

W ostatnich dniach miała zdalnie sprawdzian z nauk ścisłych i dostała piątkę. „Za ten mecz dałabym sobie zaś szóstkę” – przyznała z uśmiechem.

Zajmująca 273. miejsce w rankingu WTA nastolatka chciała trafić na jedną z sióstr Williams, które są jej idolkami i jej marzenie się spełniło. Po ostatniej piłce meczu z Venus sama wydawała się zszokowana, a po meczu pomodliła się.

„Odkąd skończyłam osiem lat razem z tatą modlimy się przed każdym meczem. Nie prosimy Boga o zwycięstwo, tylko o to, bym ja i moja rywalka dokończyły spotkanie w zdrowiu. Teraz po pojedynku z Venus podziękowałam zaś za tę okazję, jaką mi tu dał” – wspominała.

Gauff nie brakuje jednak także ambicji. „Jak daleko mogę zajść w tym turnieju? Moim celem jest wygranie go” – skwitowała.

