Ten robak pożera… skały! A wydala piasek. Stworzenie jest wielką zagadką dla naukowców [VIDEO]

W naturze zdarzają się przypadki tak niesamowitych stworzeń, na jakie nie wpadła by nawet pisarka J.K. Rowling. Robak, który pożera skały i wydala piasek? To brzmi jak wers wycięty z powieści fantasy. To jednak prawda, taki stwór został właśnie odkryty przez naukowców.

Naukowcy z Northeastern’s Ocean Genome Legacy Center odkryli przedziwne stworzenie. Jest zupełnie nowy rodzaj lub gatunek robaka. Jest duży, biały i mięsisty ale nie jego wygląd czyni go interesującym dla naukowców.

Najciekawsze w tym stworzeniu jest to, że pożera skały, a następnie przerabia je na piasek. Jak to robi? Na to pytanie naukowcy póki co nie potrafią znaleźć odpowiedzi.

Lithoredo abatanica, bo tak nazywa się mięczak, pożera również drewno, niczym kornik. O tej właściwości wiedziano już wcześniej jednak tubylcy z Lithoredo przekonywali naukowców, że istnieje również gatunek potrafiący pożreć skałę. Jak się ostatnio okazało, mieli rację!

Pożerane skały nie dają robakom żadnych wartości odżywczych dlatego nie wiadomo dlaczego te w ogóle je spożywają. Może chodzić o zmielenie pożartego już planktonu jednak póki co to tylko teoria.

Naukowcy na pewno w najbliższych miesiącach bliżej przyjrzą się dziwacznemu mięczakowi.

