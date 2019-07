Andrzej Grabowski wkładał sobie tampony do ust! Czego się nie robi żeby być jak prezes Kaczyński

Andrzej Grabowski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Ostatnio został on zaangażowany do najnowszego filmu Patryka Vegi pod tytułem „Polityka”. Zagra tam postać inspirowaną Jarosławem Kaczyńskim.

Od samego początki Patryk Vega wiedział kto powinien zagrać postać inspirowaną prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

– Kiedy powstawał scenariusz „Polityki”, od początku miałem go przed oczami i byłem pewien, że to właśnie jego chcę obsadzić w tej roli – powiedział reżyser.

Jak się jednak okazało, aby upodobnić Grabowskiego do prezesa PiS, konieczna była mocna charakteryzacja. Szczegóły na ten temat zdradza osoba z produkcji: – Musieliśmy zmienić kolor oczu – w tym celu wykorzystaliśmy ciemne soczewki, niezbędny był także tupecik.

– By uzyskać podobne ułożenie warg, wkładałem do ust tampony dentystyczne. A ponieważ jestem wyższy niż pierwowzór mojej postaci, w scenach, w których nie siedziałem za biurkiem, ludzie mnie otaczający stali na podwyższeniu, a w dalszych planach i od tyłu zastępował mnie niższy od mnie dubler – wyznał Andrzej Grabowski.

O tym jak wypadł Grabowski w nowej roli przekonamy się na jesieni.

Źródło: se.pl