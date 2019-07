Chińczycy testują rakiety na Morzu Południowochińskim! „Wystrzelono więcej niż jedną przeciwokrętową rakietę balistyczną”

Chiny przeprowadziły szereg prób rakietowych na Morzu Południowochińskim. Rzecznik Pentagonu płk Dave Eastburn ocenił testy jako niepokojące i sprzeczne z obietnicą niemilitaryzowania tego morza.

Wystrzelono „więcej niż jedną przeciwokrętową rakietę balistyczną” ze sztucznych wysp skonstruowanych na tym morzu przez Pekin. Pentagon mówi o zastraszaniu krajów tego regionu.

Chiny nie potwierdziły jak dotąd, że przeprowadziły próby rakietowe. Chińskie MSZ odesłało dziennikarzy do ministerstwa obrony, które nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

CM-401 anti-ship missile system could be the right answer to confusions about ballistic missiles fired from man-made structures in the South China Sea near the Spratly Islands. pic.twitter.com/yNli7V61Oe

— Duan Dang (@duandang) July 3, 2019