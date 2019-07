Donald Tusk kpi ze „zwycięstwa” PiS-u i wyjątkowo ma rację! Ursula von der Leyen nie różni się niczym od Fransa Timmermansa

Donald Tusk wyraźnie pokpiwa sobie ze „zwycięstwa” PiSu na arenie europejskiej. Według byłego polskiego premiera wiara w to, że nowa szefowa Komisji Europejskiej będzie bardziej uległa wobec polskiego rządu w sprawach praworządności niż Frans Timmermans, jest ułudą.

„Jeśli ktoś miał nadzieję, że wybór inny niż Fransa Timmermansa osłabi determinację UE, aby rządy prawa były regułą obowiązującą w całej Europie, to jest w błędzie. Jest dokładnie odwrotnie, te nasze decyzje są także decyzjami na rzecz rządów prawa w Europie i każdym kraju członkowskim” – powiedział przewodniczący Tusk dziennikarzom po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej.

W tym konkretnym przypadku trudno nie przyznać Tuskowi racji – Ursula von der Leyen w przeszłości wypowiadała się krytycznie o sytuacji w Polsce, a biorąc pod uwagę fakt, iż jej zastępcą będzie Frans Timmermans to nie wiadomo czy PiS wraz z naszymi sojusznikami przez nierozwagę nie „wpakowali” nas w jeszcze większe tarapaty.

„Te komentarze, także u nas w Polsce, że pan Timmermans został wyeliminowany czy pokonany, są delikatnie mówiąc przesadzone. Chciałbym podkreślić, że ten potencjalny skład władz Komisji raczej na pewno wzmocni Komisję w jej staraniach o przestrzeganie prawa i reguły rządów prawa we wszystkich krajach UE, także w Polsce”– dalej straszy, choć tym razem nie bez racji, Donald Tusk.

Tymczasem polscy politycy cieszą się tak jakby co najmniej wygrał ktoś z Polski lub Węgier, i to nie ktoś taki jak Tusk, tylko osoba, która rzeczywiście reprezentowała by interesy Europy środkowej i wschodniej. Czyżby nikt nie dostrzegał, że wybrana została niemiecka minister obrony narodowej i to w dodatku taka, która niczym w obrazek jest zapatrzona w Angelę Merkel?

Propagandyści (nie)dobrej zmiany już piszą peany na temat geniuszu naszych dyplomatów i premiera. Stanisław Cat-Mackiewicz, gdyby żył, mógłby dziś o poczynaniach naszego rządu i jego sympatyków napisać kolejne grube tomiszcza wypełnione krytyką.

Źródło: Twitter, PAP