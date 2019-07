Julia Wieniawa znowu wzięła TO do ust! „Dawno się nie widzieliśmy” [FOTO]

Julia Wieniawa nie wytrzymała i wróciła do starych nawyków. Usprawiedliwiać ją może jedynie to, że poniosła ją atmosfera francuskiej stolicy. Choć przekonywała, że już tego nie robi to jednak wstawiła zdjęcie na którym spożywa gluten.

Julia Wieniawa idolka polskich nastolatek przystąpiła niedawno do antyglutenowej kampanii, w którą zaangażowanych jest już sporo polskich gwiazd.

Dieta bezglutenowa, jest obok wegetarianizmu, jedną z najpopularniejszych diet w światowym showbiznesie, a sam gluten jest obwiniany za prawie całe zło świata.

Sama Julia Wieniawa jak z się do niedawna zdawało również tak uważała, mówiła nawet, że dostała depresji po zjedzeniu Pizzy.

Wizyta w Paryżu zmieniła jednak jej nastawienie i wróciła do starych nawyków. Zaczęła od słodkich naleśników, a potem już poszło samo.

Źródło: Instagram