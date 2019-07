Katastrofa jest coraz bliżej! Największy z czynnych wulkanów świata coraz bardziej aktywny! Podniesiono poziom alertu bezpieczeństwa [VIDEO]

U.S. Geological Survey podniosła poziom alertu dla największego aktywnego wulkanu na świecie, czyli Mauna Loa położonego na Hawajach.

U.S. Geological Survey podniósł status alertu z „normalnego” na „doradczy” ze względu na stały wzrost ilości podziemnych wstrząsów, który jest obserwowany od marca tego roku.

Oznacza to, iż w ocenie agencji nie grozi natychmiastowa erupcja ale naukowcy uważnie monitorują Mauna Loa ze względu na fakt, iż potrafi bardzo szybko zwiększać aktywność.

Lawa potrafi przebyć drogę do oceanu po zachodniej stronie Mauna Loa w czasie zaledwie kilku godzin.

Ilość takich trzęsień ziemi wynosi obecnie od 50 do 75 trzęsień ziemi tygodniowo. Doszło też do deformacji powierzchni, wybrzuszeń, które sygnalizują iż lawa znalazła się już w kanale magmowym wulkanu.

Na razie brak jest zwiększonej emisji gazów, która występuje gdy magma znajduje się stosunkowo płytko.

„Doradztwo” to drugi z czterech poziomów alarmowych i oznacza, że ​​naukowcy wykryli podwyższoną aktywność wulkanu.

Następny poziom, „obserwacja”, oznacza, że ​​istnieje zwiększona aktywność z większym potencjałem wybuchu lub że erupcja już trwa, ale stanowi niewielkie zagrożenie.

Najwyższy poziom, „ostrzeżenie”, oznacza, że ​​niebezpieczna erupcja jest bliska lub trwa.

U.S. Geological Survey zmienia poziomy alertów stosunkowo rzadko. Chodzi o to by nie wywoływać niepotrzebnego niepokoju lub paniki wśród mieszkańców wyspy.

Mauna Loa wybuchła 33 razy od 1843 roku. Ostatnia erupcja miała miejsce w 1984 roku. Strumienie lawy dotarły wówczas na odległość zaledwie 7 km od Hilo, największego miasta na Big Island.

W 2018 roku erupcja lawy z sąsiedniego wulkanu Kilauea zniszczyła 700 domów i zmusiła tysiące mieszkańców do ewakuacji. Ten wulkan także wykazuje podwyższoną aktywność.