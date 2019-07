Meksykańska modelka weszła nago do kościoła. Uważa, że jej postępowanie nikogo nie powinno urażać [FOTO +18]

View this post on Instagram

Mi desnudez no ofende a Dios, ¿Cómo es que algo tan natural como su creación misma podría ofenderlo? Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes usan a Dios y una religión para matar, quienes lo usan para manipular masas y para vivir con doble moral. Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes van a misa los domingos y al salir critican a todos, a quienes van a la basílica, pero que al regresar a casa vuelven al alcohol y a la violencia contra su mujer. Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes aún no se han atrevido a ser libres y en cambio viven atados a patéticas reglas de etiqueta e hipocresía social. Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes dicen predicar las palabras y el amor de Dios, pero que rechazan y violentan contra otros tipos de amor y de preferencias. Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes van rechazando y tachando de incorrecto todo lo que no entienden, a quienes me llaman puta e inmoral por mostrarme natural. Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes prohíben el sexo pre marital o experimentación sexual, pero que llevan una vida doble; una felizmente casados en público y la otra desnudándose en moteles con su amante. Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes le ponen género a las prendas, a quienes no conciben en ver a un niño con falda o a una niña con pantalón, pero sí a un sacerdote con “vestido”. Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes aún no comprenden la pureza y el amor de Dios, a quienes han perdido la Inocencia de lo natural. Mi desnudez no ofende a Dios, mi desnudez honra su perfecta creación, la belleza de nuestros cuerpos, la diferencia de los sexos, el disfrute del placer que nos da; que por algo existe la capacidad de poder sentir. Mi desnudez honra la creación misma del ser humano, su esencia. Mi desnudez no ofende a Dios, pero el hecho de que tú lo veas incorrecto y siempre con connotación sexual, SÍ. Con cada acto de odio, engaño, hipocresía, guerra y juicio; crucifican a sus hermanos en una cruz social. Sin darse cuenta están haciéndole a los demás lo mismo que le hicieron a Jesús. ARE ROJAS ✍🏻